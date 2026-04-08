Elevii din Bacău învață de la ISU cum să se pregătească pentru dezastru: război, cutremur sau inundație

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău desfășoară în această perioadă o amplă campanie de informare, educație preventivă și responsabilizare a elevilor. Inițiativa are ca obiectiv promovarea conceptului de „rucsac de urgență” și formarea unui comportament corect în cazul producerii unor situații de urgență.

Campania vine în contextul în care specialiștii atrag atenția că, în fața unor riscuri imprevizibile precum cutremurele, incendiile sau inundațiile, primele momente sunt decisive, iar nivelul de pregătire al fiecărei persoane poate face diferența.

Prevenirea și pregătirea, cheia unei comunități reziliente

Potrivit legislației naționale, managementul situațiilor de urgență este structurat pe cinci domenii principale de acțiune: prevenirea, pregătirea, răspunsul operativ (intervenția), evaluarea post-eveniment și refacerea sau reabilitarea pentru revenirea la starea de normalitate.

Deși prevenirea și pregătirea sunt considerate cele mai importante pentru o comunitate rezilientă, în realitate aceste măsuri nu primesc întotdeauna atenția cuvenită. O mai bună informare a populației ar putea reduce semnificativ impactul situațiilor de urgență, dar și costurile intervențiilor și ale reconstrucției ulterioare.

Demersul ISU Bacău se aliniază direcțiilor stabilite prin Strategia Națională de Reducere a Riscurilor de Dezastre, adoptată în 2024 prin Hotărârea Guvernului nr. 791. Documentul prevede dezvoltarea unei culturi a siguranței și creșterea gradului de reziliență la nivelul întregii societăți.

Ce este „rucsacul de urgență”

Conceptul de „rucsac de urgență” este utilizat la nivel internațional de instituții și organizații implicate în managementul situațiilor de urgență. Acesta reprezintă un set minim de obiecte esențiale care pot asigura autonomia unei persoane pentru o perioadă de 24 până la 72 de ore după producerea unui eveniment major.

Într-un astfel de rucsac pot fi incluse:

apă potabilă

alimente neperisabile

trusă de prim ajutor

lanternă și radio

articole de igienă

îmbrăcăminte de schimb

copii ale documentelor importante

Specialiștii recomandă ca rucsacul să fie pregătit din timp, păstrat într-un loc ușor accesibil și verificat periodic, pentru înlocuirea produselor expirate sau nefuncționale.

Elevii, implicați direct în campanie

Pentru implementarea activităților, ISU Bacău a încheiat protocoale de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău și cu autoritățile publice locale din municipiile Bacău, Onești și Moinești.

Un element central al campaniei îl reprezintă implicarea elevilor în procesul de învățare. În cadrul proiectului vor fi distribuite rucsacuri de urgență, iar elevii vor participa la activități interactive prin care vor descoperi ce obiecte trebuie să conțină acestea și care este rolul fiecărui element.

Campania va include și o competiție constructivă între elevi, menită să îi motiveze să se informeze și să contribuie activ la completarea rucsacului primit.

Informația ajunge și în familie

Autoritățile subliniază că beneficiarii inițiativei nu sunt doar elevii. Prin intermediul copiilor, informația ajunge și în familie.

Elevii vor duce acasă ideea pregătirii pentru situații de urgență, iar părinții pot deveni, la rândul lor, mai conștienți de importanța unor măsuri simple de prevenire.

„Un copil informat poate contribui direct la siguranța întregii familii și, implicit, la reziliența comunității”, transmit reprezentanții ISU.

Lecții, exerciții și campanii de informare

Activitățile derulate în cadrul campaniei vor include:

lecții deschise și sesiuni interactive în școli

distribuirea de materiale informative

exerciții practice de evacuare

acțiuni de informare în mediul online și în mass-media

Scopul acestora este formarea unor comportamente responsabile și reducerea vulnerabilității populației în fața situațiilor de urgență.

Pregătirea nu presupune costuri mari

Specialiștii atrag atenția că pregătirea personală pentru situații de urgență nu presupune costuri ridicate. Un rucsac de urgență poate fi realizat treptat, folosind obiecte deja existente în gospodărie.

Prin această campanie, ISU Bacău își propune să contribuie la schimbarea mentalităților și la dezvoltarea unei comunități mai pregătite în fața riscurilor.

Într-o societate modernă, riscurile nu pot fi eliminate complet, însă pot fi gestionate eficient, iar educația preventivă rămâne unul dintre cei mai importanți piloni ai siguranței publice.