Elevii de liceu din Bacău, invitați să transmită mesaje polițiștilor cu ocazia Zilei Poliției Române

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a lansat o inițiativă adresată elevilor de liceu, invitându-i să transmită mesaje dedicate polițiștilor, în contextul celebrării Zilei Poliției Române, marcată anual la data de 25 martie.

Evenimentul are o semnificație specială pentru instituția responsabilă de menținerea ordinii și siguranței publice, iar cu această ocazie inspectoratele de poliție din întreaga țară organizează activități dedicate comunității, menite să apropie cetățenii de activitatea polițiștilor și să promoveze valorile responsabilității civice.

În cadrul proiectului inițiat la nivelul județului Bacău, liceenii sunt încurajați să își exprime creativitatea și perspectiva asupra rolului poliției în societate prin diferite forme artistice sau digitale. Participanții pot trimite un reel sau scurt videoclip, un desen sau ilustrație, o scrisoare, un eseu, un colaj, o fotografie cu mesaj sau orice altă formă de exprimare.

Potrivit organizatorilor, scopul concursului este de a oferi tinerilor oportunitatea de a transmite, într-un mod autentic, modul în care percep activitatea poliției și impactul acesteia în comunitate.

La finalul competiției, autorul mesajului considerat cel mai impresionant sau original va fi premiat printr-o experiență specială: va petrece câteva ore alături de un echipaj de poliție, având ocazia să observe din interior activitatea zilnică a polițiștilor, provocările profesiei și responsabilitățile acesteia.

Lucrările vor fi colectate în data de 23 martie, când reprezentanții Biroului Siguranță Școlară vor ridica materialele de la unitățile de învățământ liceal, prin intermediul consilierilor sau mediatorilor școlari. Câștigătorul concursului va fi anunțat pe 25 martie, cu ocazia celebrării Zilei Poliției Române.