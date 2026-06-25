Elevii de la Școala 19, mutați în internatul Colegiului Alecsandri?

Am aflat, în ultimele zile ale anului școlar, că elevii Școlii Gimnaziale Nr. 19 „Alexandru Ioan Cuza” vor fi relocați începând din această toamnă în internatul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, pe durata lucrărilor de modernizare. Nimeni nu contestă necesitatea investițiilor și a utilizării fondurilor europene pentru reabilitarea școlilor. Ceea ce contestăm este modul în care o decizie cu impact major asupra a sute de familii a fost comunicată târziu și fără o consultare reală a celor direct afectați.

Relocarea pe termen lung a elevilor ridică probleme serioase de organizare pentru părinți și copii. Multe familii vor fi obligate să își reorganizeze complet programul zilnic, mai ales dacă vor exista cursuri desfășurate în schimbul de după-amiază. Pentru părinții care lucrează cu normă întreagă, transportul copiilor la ore diferite și gestionarea unui program fragmentat reprezintă o provocare care nu poate fi ignorată de autorități.

La fel de îngrijorătoare este situația traficului din zona Colegiului „Vasile Alecsandri”. Centrul orașului este deja supus unei presiuni ridicate la orele de vârf, iar mutarea unui număr atât de mare de elevi într-un spațiu cu acces limitat riscă să genereze blocaje zilnice. În lipsa unor soluții concrete privind transportul public sau a unor măsuri speciale pentru preluarea și lăsarea elevilor, întreaga comunitate va suporta consecințele unei planificări insuficiente.

Cred că administrația locală și instituțiile responsabile au obligația să prezinte public un plan detaliat pentru perioada relocării. Părinții trebuie să știe cum vor fi organizate cursurile, ce măsuri vor fi luate pentru fluidizarea traficului și dacă există posibilitatea introducerii unor linii speciale de transport școlar. Comunicarea transparentă și dialogul cu comunitatea sunt esențiale pentru evitarea tensiunilor și a sentimentului că deciziile sunt impuse fără consultare.

Modernizarea unei școli este un obiectiv legitim și necesar, însă succesul unui proiect nu se măsoară doar în panouri fotovoltaice și procente de eficiență energetică. El se măsoară și în capacitatea administrației de a proteja interesul copiilor și de a respecta timpul, siguranța și echilibrul familiilor afectate. Sper ca autoritățile să înțeleagă acest lucru și să trateze preocupările părinților cu seriozitatea pe care o merită.

Un băcăuan