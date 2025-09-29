Elevii de 10 din 2025 ar putea primi stimulente financiare de până la 5.000 de lei

Ministerul Educației a lansat recent în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern prin care propune acordarea unor recompense financiare elevilor care au obținut rezultate excepționale la examenele naționale din acest an.

Conform documentului, absolvenții de clasa a VIII-a care au încheiat Evaluarea Națională 2025 cu media 10 ar urma să primească un stimulent de 2.000 de lei. În același timp, liceenii care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat – fie în sesiunea specială, fie în cea din iunie 2025 – ar putea beneficia de o recompensă de 5.000 de lei, scrie avocatnet.ro.

Datele centralizate de Ministerul Educației arată că, în 2025, 85 de elevi au obținut media maximă la Evaluarea Națională. În ceea ce privește bacalaureatul, 42 de absolvenți de liceu au reușit performanța notei perfecte: 32 la sesiunea din iunie, unul la sesiunea specială și 9 la examenul de bacalaureat german.

„Ținând cont că este vorba de tineri absolvenți cu rezultate remarcabile la învățătură, care au toate șansele să continue să obțină performanțe în învățământul liceal, respectiv universitar, apreciem că li se poate oferi un stimulent financiar care să fie util în dezvoltarea lor ulterioară, în domeniul profesional și personal”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului.

Măsura nu este una nouă: și în 2024, 74 de elevi de gimnaziu și 80 de liceeni care au încheiat examenele finale cu media 10 au beneficiat de recompense similare.

Dacă proiectul va fi adoptat, ministrul educației va aproba prin ordin lista completă a beneficiarilor și modalitatea concretă de acordare a premiilor. Fondurile vor fi asigurate din bugetul Ministerului Educației pentru anul 2025.

Pentru a putea fi aplicat, proiectul de hotărâre trebuie însă aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.