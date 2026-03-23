Elevi din județul Bacău premiați la concursul auto organizat de Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” din Bacău a organizat, săptămâna trecută, concursul județean „Cheia succesului – de la teorie la practică în atelierul auto!”, competiție dedicată elevilor pasionați de domeniul auto din unitățile de învățământ tehnologic din județ.

Evenimentul a reunit elevi și profesori coordonatori din mai multe licee din județul Bacău, participanții având ocazia să își demonstreze cunoștințele teoretice și abilitățile practice în cadrul unor probe desfășurate în atelierul auto al liceului gazdă.

Organizatorii au subliniat că scopul competiției este de a încuraja formarea profesională a elevilor, schimbul de bune practici între cadrele didactice și dezvoltarea spiritului de echipă. În cadrul probelor, elevii au lucrat în echipe, punând accent pe comunicare, coordonare și colaborare – competențe esențiale pentru activitatea dintr-un service auto.

Locul I a fost obținut de elevii Cioineag Ștefan Daniel, din clasa a XI-a P1, și Dogaru Alexandru-Vlăduț, din clasa a XI-a P2.

Reprezentanții Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” au mulțumit tuturor elevilor participanți și profesorilor însoțitori pentru implicare, apreciind că evenimentul a devenit o adevărată sărbătoare a meseriilor tehnice și un prilej de a promova excelența în învățământul profesional și tehnic din județul Bacău.