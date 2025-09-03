Elevi băcăuani în vizită la Ambasada României din Italia

Un grup de elevi ai Colegiului Național „Ferdinand I” din Bacău a fost primit astăzi la sediul Ambasadei României la Roma, în cadrul programului educațional „ROMA-NIA – interferențe culturale în timp și spațiu”.

Proiectul urmărește promovarea valorilor culturale comune și consolidarea legăturilor istorice dintre România și Italia.

Pe durata vizitei, tinerii au participat la discuții cu diplomații misiunii, abordând teme precum prioritățile politicii externe românești, activitatea Ambasadei în Italia și particularitățile carierei diplomatice.

Evenimentul a oferit elevilor ocazia de a dobândi o perspectivă realistă asupra relațiilor internaționale și a rolului diplomației în promovarea imaginii României pe plan internațional.

Ambasada României a transmis felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru implicarea și interesul manifestat în cadrul vizitei.