Elev al Colegiului Național „Ferdinand I” din Bacău, calificat la patru olimpiade naționale

Un elev al Colegiului Național „Ferdinand I” din Bacău a reușit o performanță remarcabilă în competițiile școlare, calificându-se la etapa națională a patru olimpiade.

Este vorba despre Săvuc Tudor Mihai, elev în clasa a IX-a E, care s-a calificat la Olimpiadele Naționale de Fizică, Biologie, Chimie și Științele Pământului. Potrivit reprezentanților unității de învățământ, la Olimpiada de Chimie acesta a obținut cel mai mare punctaj la nivel național în etapa județeană.

Rezultatul este considerat de cadrele didactice drept o performanță deosebită, reflectând pasiunea pentru știință, perseverența și efortul susținut depus de elev în pregătirea pentru competițiile școlare.

La pregătirea elevului au contribuit profesorii Florescu Dragoș (Fizică), Berza Mirela (Biologie), Tufescu Luciana (Chimie) și Coman Mariana (Geografie).

Reprezentanții colegiului i-au transmis felicitări elevului și i-au urat succes la etapele naționale ale olimpiadelor.