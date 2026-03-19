Ecoul unui șoc petrolier: criza din Iran și vulnerabilitățile structurale ale României

Crizele geopolitice majore tind să producă efecte economice disproporționate asupra statelor aflate la intersecția dependențelor externe și a dezechilibrelor interne. În acest sens, evoluțiile recente din jurul Iranului readuc în discuție un precedent istoric relevant: impactul sistemic al Revoluția Islamică din Iran asupra economiilor globale și, în mod particular, asupra României.

În 1979, o schimbare de regim aparent regională a declanșat o reacție în lanț care a reconfigurat piețele energetice, a alimentat inflația globală și a contribuit indirect la criza economică profundă traversată de România în anii ’80. În 2026, riscul repetării acestui tip de dinamică este real — însă contextul structural este semnificativ diferit, scrie George Scarlat.

1979: de la șoc energetic la constrângere financiară

Înainte de 1979, România condusă de Nicolae Ceaușescu reușise să construiască un model de dezvoltare bazat pe industrializare accelerată și acces la finanțare externă. Printr-o politică externă relativ autonomă în cadrul blocului socialist și prin relații consolidate cu Washingtonul — inclusiv prin intermediul lui Henry Kissinger — Bucureștiul a obținut acces la instituții financiare internaționale și la piețele de capital occidentale.

Acest model era însă dependent de două variabile externe critice: costul energiei și costul finanțării.

Căderea șahului Mohammad Reza Pahlavi și perturbarea exporturilor iraniene au declanșat o creștere abruptă a prețului petrolului. Consecința imediată a fost accelerarea inflației în economiile dezvoltate, în special în Statele Unite. Răspunsul politicii monetare americane, sub conducerea lui Paul Volcker, a fost o majorare agresivă a ratelor dobânzilor.

Pentru economiile emergente sau semi-periferice, inclusiv România, această combinație — energie scumpă și finanțare prohibitivă — a generat o criză de lichiditate și, ulterior, de solvabilitate.

Ajustarea prin austeritate: o alegere politică, nu doar economică

Refuzul creditorilor de a restructura datoria externă a plasat regimul de la București într-o poziție fără opțiuni convenționale. În locul acceptării condiționalităților externe, conducerea politică a optat pentru o strategie radicală: rambursarea accelerată a datoriei.

Această decizie a transformat un șoc extern într-o ajustare internă severă. Austeritatea impusă a afectat direct consumul populației și a reorientat economia către generarea de excedente externe cu orice cost social. În acest sens, criza anilor ’80 nu poate fi înțeleasă exclusiv ca rezultat al dezechilibrelor interne, ci ca efect al unei constrângeri externe amplificate de opțiuni politice specifice.

2026: un nou punct de inflexiune energetic

Evoluțiile recente din Golful Persic indică reapariția unui risc sistemic similar. Tensiunile militare implicând Iranul și posibila perturbare a fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz au generat deja o reacție imediată pe piețele energetice.

Creșterea rapidă a prețului petrolului reflectă nu doar o reducere efectivă a ofertei, ci și o primă de risc geopolitic în creștere. Experiența istorică sugerează că astfel de șocuri nu se transmit instantaneu în economie, ci produc efecte cumulative: inflație persistentă, înăsprirea condițiilor financiare și realocări structurale ale capitalului.

România contemporană: vulnerabilități structurale distincte

Deși există paralele istorice, poziția României în 2026 diferă fundamental de cea din 1979.

În primul rând, capacitatea energetică internă este semnificativ redusă, ceea ce amplifică dependența de importuri într-un context de volatilitate globală.

În al doilea rând, structura economică s-a transformat dintr-un model industrial orientat spre export într-unul caracterizat prin deficite comerciale persistente. Această schimbare limitează capacitatea de ajustare prin mecanisme externe.

În al treilea rând, nivelul datoriei publice și expunerea la piețele financiare internaționale sunt considerabil mai ridicate, într-un context în care condițiile de finanțare sunt deja în curs de înăsprire.

În fine, spre deosebire de perioada comunistă, ajustările economice nu mai pot fi realizate prin control administrativ direct asupra prețurilor și consumului, ci depind de mecanisme de piață și de constrângeri instituționale europene.

Implicații: între risc sistemic și capacitate de adaptare

Principala lecție a precedentului din 1979 nu este inevitabilitatea crizei, ci modul în care șocurile externe interacționează cu vulnerabilitățile interne.

În măsura în care actuala criză energetică se prelungește, România se poate confrunta cu o combinație dificilă:

presiuni inflaționiste persistente

deteriorarea balanței comerciale

creșterea costurilor de finanțare

limitarea spațiului fiscal

Diferența esențială față de anii ’80 constă în faptul că ajustarea nu va mai fi rezultatul unei decizii centralizate, ci al unei interacțiuni complexe între piețe, politici europene și constrângeri interne.

Concluzie

Istoria nu se repetă mecanic, dar oferă tipare recognoscibile. Criza declanșată de Revoluția Islamică din Iran a demonstrat cum un șoc energetic regional poate declanșa transformări economice și politice profunde la scară globală.

În 2026, un nou episod de instabilitate în jurul Iranului ridică întrebări similare, dar într-un context în care România dispune de mai puține amortizoare structurale.

În acest sens, problema centrală nu este dacă efectele se vor resimți, ci în ce măsură economia și decidenții politici vor reuși să le gestioneze fără a transforma un șoc extern într-o criză internă de durată.