Economia Bacăului între stabilitate fragilă și presiunea demografică

Datele statistice de la finalul anului 2025 arată o realitate economică relativ stabilă pentru județul Bacău, dar și câteva semnale de avertizare care ar trebui analizate cu atenție de administrația locală și de mediul de afaceri. Economia județului nu se află într-o criză, însă evoluțiile din piața muncii și raportul dintre salariați și pensionari ridică întrebări serioase despre sustenabilitatea pe termen lung.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, în județul Bacău erau 126.846 de salariați, potrivit datelor statistice oficiale. Numărul este ușor mai mic decât cel din noiembrie 2025, cu 440 de persoane (-0,3%), o scădere sezonieră relativ obișnuită la final de an. Comparativ însă cu decembrie 2024, economia locală a reușit totuși să creeze 1.301 locuri de muncă în plus, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 1%.

La prima vedere, cifrele indică o economie stabilă, care își menține forța de muncă. În realitate, creșterea este modestă și reflectă mai degrabă o stagnare decât o expansiune economică puternică.

Economia Bacăului: dominată de servicii

Structura ocupării arată clar direcția economiei locale. Serviciile angajează 57,4% dintre salariați, fiind principalul motor al pieței muncii. Industria și construcțiile reprezintă aproximativ 40%, în timp ce agricultura și activitățile conexe abia depășesc 2,6%.

Această distribuție nu este neobișnuită pentru o economie regională modernă, însă ridică o problemă importantă: serviciile generează de regulă locuri de muncă mai volatile și adesea mai slab plătite decât industria. Dacă industria încetinește sau dacă investițiile mari ocolesc județul, piața muncii devine vulnerabilă.

În același timp, Bacăul concentrează 19% din totalul salariaților din regiunea Nord-Est, ceea ce confirmă statutul județului drept unul dintre principalele centre economice ale Moldovei.

Problema reală: raportul dintre salariați și pensionari

Mult mai îngrijorătoare decât evoluția numărului de angajați este însă structura demografică.

În trimestrul III din 2025, județul Bacău avea 136.882 de pensionari de asigurări sociale, ceea ce înseamnă că la 100 de salariați revin 107 pensionari. Cu alte cuvinte, populația activă care susține sistemul public de pensii este deja mai mică decât populația care beneficiază de el.

Este una dintre cele mai clare imagini ale presiunii demografice care afectează întreaga regiune a Moldovei: îmbătrânirea populației și migrația masivă a forței de muncă tinere.

Pe termen scurt, numărul pensionarilor a crescut ușor față de trimestrul anterior, dar pe termen anual a scăzut cu aproape o mie de persoane. Această scădere nu reflectă însă o întinerire a populației, ci mai degrabă evoluții demografice naturale.

Pensii mai mici decât media națională

Un alt indicator relevant este nivelul pensiei medii. În trimestrul III din 2025, pensia medie în județul Bacău a fost de 2.723 lei, cu 92 de lei mai mică decât media națională.

Diferența poate părea modestă, dar ea reflectă o realitate structurală: salariile istorice din regiune au fost mai mici decât în alte zone ale țării, iar acest lucru se vede acum în nivelul pensiilor.

Ce ar trebui să îngrijoreze cu adevărat

Privite împreună, aceste date conturează trei provocări majore pentru economia județului Bacău:

Creșterea lentă a numărului de salariați, care indică o economie stabilă, dar fără dinamism puternic. Dependența mare de sectorul serviciilor, în detrimentul investițiilor industriale cu valoare adăugată ridicată. Presiunea demografică, evidențiată de raportul nefavorabil dintre salariați și pensionari.

Fără investiții majore și fără politici care să păstreze forța de muncă tânără în județ, aceste tendințe riscă să se accentueze în următorul deceniu.

O economie care rezistă, dar nu accelerează

Bacăul rămâne unul dintre polii economici ai Moldovei, însă dinamica actuală arată mai degrabă rezistență decât dezvoltare accelerată. Economia funcționează, companiile angajează, iar numărul salariaților crește ușor. Dar marile salturi economice lipsesc.

Într-o regiune afectată de migrație și de dezechilibre demografice, adevărata provocare nu mai este doar crearea de locuri de muncă, ci crearea unor locuri de muncă suficient de bine plătite încât oamenii să rămână.

Iar această bătălie economică se va decide, cel mai probabil, în următorii ani.