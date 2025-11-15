Echipă de aur la Special Olympics: Bronx Sport Club duce Bacăul pe podiumul mondial al powerliftingului

Echipa României de powerlifting – Special Olympics, alcătuită în întregime din sportivi legitimați la Bronx Sport Club Bacău, a demonstrat lumii întregi că munca făcută cu pasiune, răbdare și credință poate transforma vise în realitate.

Pentru prima dată, un lot complet format la Bacău a reprezentat România la Campionatul Mondial de Powerlifting de la Cluj Napoca, organizata de catre Dl Ovidiu Panazan si Federatia Romana de Powerlifting, confirmând încă o dată că ceea ce se construiește aici, în comunitatea Bronx, dă roade și este apreciat la cel mai înalt nivel.

Lotul național – format din Samira Enăchescu, Telentin Mihai și Moise Ștefania – a fost însoțit de antrenorii Zodian Daniel și Zodian Sorin, cei care au crezut, au împins, au ridicat și au construit pas cu pas încrederea acestor tineri extraordinari.

După rezultatele impresionante obținute la Campionatul Național, sportivii băcăuani au făcut pasul într-o lume mai mare, cu mai multe emoții, mai multă presiune, dar și cu mai multă dorință. Și nu doar au concurat – s-au depășit pe ei înșiși, într-o manieră care a smuls lacrimi de fericire atât din ochii sportivilor, cât și din cei ai celor care îi susțin.

Vedeta delegației a fost de această dată Samira Enăchescu, care la categoria 57 kg a scris istorie:

– 2 medalii de aur

– 2 medalii de argint

O performanță colosală pentru o sportivă care a demonstrat că, atunci când inima bate tare și voința e de fier, limitele se topesc. Samira a reușit și un record personal la îndreptări: 80 kg, ridicate cu determinarea unui campion adevărat.

Nici colegele ei nu s-au lăsat mai prejos. Moise Ștefania, la categoria 63 kg, a fost revelația competiției:

– 4 medalii de argint

– și un record personal la îndreptări: 90 kg, într-o demonstrație de forță și eleganță sportivă.

La categoria +105 kg, Telentin Mihăiță a confirmat și el forma extraordinară în care se află:

– 4 medalii de argint

– și un record personal la îndreptări: 82.5 kg, o performanță prin care și-a consolidat statutul de sportiv de top.

Fiecare ridicare a fost o poveste.

Fiecare medalie a fost o bucată de suflet.

Fiecare lacrimă a fost o dovadă că munca, uneori nevăzută, întotdeauna grea, se schimbă într-o clipă în triumf.

Bronx Sport Club nu a trimis doar sportivi la acest Mondial – a trimis povești de viață, a trimis curaj, a trimis exemple. Iar România a primit aplauze pentru o echipă care a arătat lumii că, din Bacău, din inimile unor tineri speciali și ale unor antrenori dedicați, se pot ridica campioni.

Aceste rezultate nu sunt doar medalii.

Sunt mărturia unei comunități unite, care crede în șanse egale, în incluziune și în forța transformatoare a sportului.

Astăzi, Bronx Sport Club devine simbolul unui Bacău care inspiră.

Astăzi, Samira, Ștefania și Mihăiță devin eroii noștri.

Astăzi, România zâmbește datorită lor.

Și abia e începutul.