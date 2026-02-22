Duminica I din Postul Mare

Timpul Postului Mare, pe care l-am început cu Miercurea Cenușii, zi în care am primit impunerea cenușii binecuvântate pe cap, împreună cu îndemnul: „Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”, ne invită an de an să medităm mai mult la suferințele lui Isus Cristos, care, din iubire, a ales să moară pe cruce pentru a plăti vinovăția păcatului nostru și a ne oferi o viață nouă.

Evanghelia din Prima Duminică a Postului Mare (Mt 4,1-11) îl prezintă pe Isus care merge în pustiu, înainte de a-și începe activitatea publică.

În timpul celor 40 de zile ale Postului Mare căutăm să mergem și noi în pustiu, să ne îndepărtăm de zgomotul lumii, pentru a trăi mai mult în prezența Domnului. În acest timp de pocăință încercăm să dăm un suflu nou vieții noastre creștine.

Și cum putem face mai bine acest lucru? Cu ajutorul celor trei practici care ne sunt recomandate în această perioadă: rugăciunea, postul și pomana.

În primul rând, Postul Mare este un timp al rugăciunii. Când și cum ne rugăm? Ne limităm la a spune rugăciuni sau căutăm să intrăm în comuniune cu Dumnezeu? Cât de des ne rugăm? Doar când avem nevoie de ceva sau este o practică zilnică? Viața noastră de rugăciune reflectă adevărata noastră relație cu Dumnezeu. Nimeni nu se poate ruga în locul nostru. Postul Mare este o perioadă în care să analizăm sănătatea vieții noastre de rugăciune.

În al doilea rând, suntem invitați să postim. Postul și abstinența ne purifică trupul și ne luminează sufletul. Postul are rolul de a ne antrena voința. La ce renunțăm în Postul Mare? Putem renunța la mâncare, la dorința noastră de consum, dar este foarte important să renunțăm și la anumite atitudini negative: răutate, invidie, gelozie, bârfă etc.

Iar o a treia practică, în strânsă legătură cu primele două, este pomana sau faptele de caritate. Pomana ne ajută să renunțăm la egoism, să ieșim din comoditatea noastră pentru a le veni în ajutor celor care se află în nevoie. Ea ne reamintește că avem o responsabilitate față de aproapele nostru. În plus, actele noastre de caritate contribuie la modelarea societății în care trăim.

Scopul principal al Postului Mare este acela de a ne pregăti pentru celebrarea morții și Învierii lui Isus. Pentru a putea trăi bucuria învierii, avem nevoie de purificare minții și a inimii, purificare pe care o putem face cu ajutorul celor trei practici: rugăciunea, postul și pomana.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă