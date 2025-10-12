Duminica a XXVIII-a din Timpul de peste An

Evanghelia Duminicii a XXVIII-a din Timpul de peste An (Lc 17,11-19) ne prezintă minunea vindecării celor zece leproși, care se apropie de Isus cerând îndurare.

Știm că Dumnezeu este aproape de fiecare om, dar într-un mod deosebit se îndură de cei marginalizați, de cei excluși din comunitatea civilă și religioasă, cum a fost și cazul celor bolnavi de lepră, despre care ne vorbește Evanghelia.

În timpul lui Isus se spunea: „Patru categorii de oameni sunt echivalate cu un mort: săracul, leprosul, orbul și cel care nu are copii”.

Leprosul era un om fără speranță de viață și fără ajutor din partea societății. Lepra distrugea trupul, spiritul și relațiile cu ceilalți. Era o boală incurabilă și contagioasă, de aceea, leproșii nu puteau să se apropie de oameni; trăiau izolați în afara cetății.

Vindecarea de lepră era o minune asemănată cu învierea din morți. Numai Dumnezeu avea puterea să-i vindece pe leproși.

Însă cea mai mare suferință a acestor oameni consta în faptul că erau refuzați de toți. Dar vedem că Isus nu fuge de ei, ci îi caută pentru a le da viață, pentru că El este Viața.

Evanghelistul Luca ne prezintă în această duminică zece leproși. Acest număr în Biblie are o semnificație simbolică ce indică totalitatea. Leproșii reprezintă întreaga omenire îndepărtată de Dumnezeu.

LA nivel spiritual, cu toții suntem bolnavi și avem nevoie de întâlnirea cu Cristos. Nimeni nu este curat, toți suntem atinși de lepra păcatului, care poate fi vindecată numai de Cristos. Cine nu-și dă seama de condiția de păcătos, sfârșește prin a se crede un om drept și îi condamnă pe ceilalți.

Faptul că suntem slabi și păcătoși nu trebuie să ne îndepărteze de Dumnezeu, ci mai degrabă să ne apropie mai mult de El. Nu participăm la Sfânta Liturghie pentru că suntem sfinți, ci pentru că suntem păcătoși, conștienți că avem nevoie de mântuire. Participăm la Sfânta Liturghie pentru că vrem să ne mântuim.

Iar evanghelistul ne mai prezintă un aspect: deși s-au vindecat toți cei zece leproși, doar unul s-a întors să mulțumească. Euharistia înseamnă „aducere de mulțumire”. Să învățăm, prin participarea la Sfânta Liturghie, să cultivăm mai mult darul recunoștinței față de Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le oferă zi de zi.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă