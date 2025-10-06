Dulhac în fața celui de-al treilea val german

Prestigiul personal pe care și l-a creat pugilistul băcăuan Dragoș Dulhac în Italia și Ungaria l-a adus în atenția promotorilor din Germania, acolo unde boxul la nivel de veterani este foarte popular. Astfel, campionului român i-a fost găsit un oponent foarte puternic, Jurgen Grabosch, pentru o gală programată în august.

N-a fost să fie, deoarece germanul s-a accidentat. De forfaitul său a profitat conaționalul său Kai Pieper, laureat la Las Vegas, pentru o confruntare desfășurată la mijlocul lui septembrie la Rochester (Marea Britanie).

Dulhac a răsturnat pronosticurile și a învins în doar două reprize. Imediat s-a ivit o nouă mare provocare – germano-polonezul Rafal Kwiatkowski, pentru titlul unificat WBF-LBF-AMB, la Vilseck (Germania, o localitate apropiată de Nurnberg)., sâmbătă, 11 octombrie. Sunt printre puținele centuri de master-boxing cu care Dragoș Dulhac nu și-a încins mijlocul. Cucerirea acestora l-ar face, practic, campion mondial absolut în Master Boxing.

Cel mai periculos adversar

Polonez prin naștere, german prin adopție (trăiește în Germania de la 11 ani), Rafal Kwiatowski are furoarea unui tânâr campion, la fel ca Dragoș Dulhac. La fel ca viitorul său adversar, Kwiatkowski atacă puternic din primele secunde ale meciurilor pe care le dispută. Tehnica și condiția fizică ireproșabilă îi permit să mențină cadența loviturilor minute în șir, producând mereu o impresie puternică.

El este pe val și considerat favorit la victorie, dat fiind că va boxa acasă. În plus, polono-germanul este avizat de potențialul lui Dragoș Dulhac și probabil va încerca să profite și de faptul că românul a disputat cu doar o lună în urmă meciul cu Pieper, care a fost punctul culminant al pregătirii de o vară.

În mod normal, ne-ar fi teamă că Dulhac s-ar putea afla într-un recul al formei sportive (iar pariorii iau în calcul și acest aspect), dacă nu am ști că boxul este pentru el un mod de viață, el fiind campion în fiecare zi, mereu pregătit pentru a intra în ring.

Se anunță o luptă cu scântei, între doi campioni ce debordează de siguranță.

Echipa câștigătoare

Pentru acest meci Dagos s-a pregătit cu Gabriel Șova, Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță – echipa de antrenori de la Master Boxing, brandul mondial pe care el l-a extins în România.

La fel de importanți sunt și sponsorii săi, iar aici vom cita chiar din pagina de internet a Master Boxing:

„NIMIC DIN TOATE ACESTEA NU AR FI POSIBIL FĂRĂ OAMENII CARE CRED ÎN EL.

Dragoș Dulhac este susținut de parteneri de elită care nu investesc doar în sport – ci în valoare umană, performanță și visuri mari:

🔹 𝐍𝐨𝐛𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – un nume respectat în lumea afacerilor, un pilon de încredere în susținerea sportului românesc de performanță. O prezență constantă în momentele decisive.

🔹 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐛𝐲 𝐂𝐫𝐲𝐬 – un brand care îmbină luxul cu pasiunea, condus de o femeie cu viziune, care crede în puterea reală a perseverenței și a succesului câștigat corect.

🔹 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬 – o companie puternică, cu rădăcini solide și principii clare: muncă, seriozitate și implicare. Un partener de încredere în drumul spre performanță.

Acești parteneri nu oferă doar sprijin financiar – ei oferă încredere, stabilitate și curaj. Sunt parte esențială din echipa campionului. Sunt combustibilul din spatele unei legende în construcție.”

Antrenori, sponsori și mii de băcăuani care îl apreciază pentru ceea ce face în ring și în afara lui – aceasta este echipa de succes a lui Dragoș Dulhac. Invincibilă. Hai, Dragoș! Hai, Bacăul! Hai, România!