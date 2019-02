Să lansezi două cărţi în aceeaşi zi şi în acelaşi loc este o dovadă de curaj, dublat de o mare încredere în talentul tău, în puterea de receptare a publicului şi, de nu, ar putea fi vorba şi de un orgoliu specific femeii intelectuale, dominată de o mare dorinţă de a performa în tot ceea ce face. Emma Felicia Dimitriu şi-a invitat prietenii din Italia, unde locuieşte de peste 20 de ani, dar şi din România (Roman, Oneşti, Bacău, Iaşi) la o seară literară, unde poezia şi eseul au fost puncte de plecare şi dezbatere, publicul, în cea mai mare parte poeţi şi romancieri, membri al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău, a fost cucerit de la început de sinceritatea, autenticitatea şi frumuseţea spirituală a autoarei celor două volume lansate: „Slove din adâncuri” (Editura Panfilius, Iaşi – 2016), şi „Din suflet, pentru noi, toţi muritorii” (Editura ALFA, Iaşi – 2015), poezie, respectiv eseuri. Moderatorul evenimentului a fost poetul Dumitru Brăneanu, preşedinte al Filialei Bacău a USR.

„Invitata noastră din această seară ne prezintă ultimele două cărţi, după lansări succesive la Roman, Piatra Neamţ şi Iaşi, primite bine de critica literară. Va fi o seară care va rămâne, cu siguranţă, în memoria participanţilor, mai ales că printre invitaţi se află distinsul profesor universitar Constantin Dram, reputat critic literar, de altfel semnatarul unei interesante şi complete introduceri la volumul de poezii «Slove din adâncuri». Tot din Italia a venit şi Doiniţa Ioneţ, scriitoare, membră a USR, filiala Bucureşti, scriitorul Lucian Strochi, dar şi poetul Dan Dimitriu, văr al invitatei noastre din această seară. Vă mulţumesc că sunteţi aici”, a spus Dumitru Brăneanu.

Chemările sufletului şi întrebările existenţiale

Primul care a ieşit la rampă a fost criticul Constantin Dram, care a introdus asistenţa în universul poeziei Emmei Dimitriu, nu înainte de aprecia mediul cultural băcăuan: „Aici am întâlnit un public interesat de cultură, de literatură, de aceea vin cu plăcere în Bacău. Emma Felicia Dimitriu nu este numai poetă, este un excelent eseist, pictor şi creator de modă, perfecţionistă în tot ce «iese de pe mâinile ei». Autoarea ne prezintă un volum de poezii unitar, având marea calitate de a se citi cu plăcere, fără chinurile specifice eforturilor exagerat hermeneutice. Eu un aspect deloc planificat de cea care scrie, o autoare lipsită de complexe, atentă însă mereu la tot ce înseamnă splendoarea vieţii, chemările sufletului, întrebările existenţiale. (…) În acest fel, poeziile semnate de Emma Felicia Dimitriu ating un ţel mai puţin vizat de alte alcătuiri lirice, anume acela al liniştirii, conturând un spaţiu specific unei vindecări ad-hoc, ceea ce nu e puţin lucru. Atunci când citeşti poezia Emmei este ca şi cum ai admira un apus de soare”, a spus printre altele criticul Constantin Dram.

Pentru că şi ceilalţi vorbitori s-au axat mai mult pe volumul de poezii (Petre Isachi, Lucian Strochi, Dumitru Brăneanu) am reţinut că volumul este construit pe etaje, este ordonat pe cicluri: „Iară timpul e iubire”, ”Naturo, tu, ca o femeie”, închinat evident naturii, un ciclu de clasat sub semnul „mondenităţii”, şi cu ultima secvenţă „Viaţa ca o secundă”, care grupează poeme ocazionale, alte texte ce sunt medalioane lirice trimiţând la membri ai familiei şi la evenimente specifice.

Volumul de eseuri „Din suflet, pentru noi, toţi muritorii” este, după cum mărturiseşte autoarea „o sinteză într-un limbaj literar, cu multă înclinaţie spre lirică, frumos, romantic, pentru a nu plictisi cititorul, ci a-i expune existenţialismul filosofic într-o formă literară, lăsându-l în închipuire ca faţa unui film artistic, aşteptând deznodământul final.”

O intervenţie aşteptată, de o surprinzătoare sensibilitate şi sinceritate a fost a scriitoarei Doiniţa Ioneţ, oneşteancă, cu un succes teribil cu primele sale volume, stabilită, şi ea, în Italia, la Milano.

„Nu fără emoţie vă aduc mesajul şi gândurile bune ale comunităţilor artistice de români din Nordul Italiei, care se străduiesc şi în cea mai mare parte reuşesc să-şi păstreze identitatea şi să reprezinte cu demnitate ţara. Pe Emma a cunoscut-o acum cinci ani, la Consulatul General al României din Milano, acolo unde ne adunăm toţi românii. M-a impresionat frumuseţea, sufletul ei generos şi cald, astfel că, inevitabil, între noi s-a stabilit o frumoasă prietenie. Prezenţa mea aici nu este pentru a o susţine, ci, mai degrabă, de a fi împreună, de a fi împreună cu dumneavoastră. Şi eu, şi Emma am plecat cu rădăcinile de aici şi ne hrănim din ele, aşa cum frumos scrie Emma în «Slove din adâncuri», o carte foarte frumoasă, poate şi de aceea o iubesc pe prietena mea Emma”, a spus emoţionată Doiniţa Ioneţ.

„Timpul este cel mai apropiat şi îndepărtat prieten”

Din creaţiile poetei Emmna Felicia Dimitriu a interpretat actorul Radu Bogdan Ghelu. La final, un frumos şi complet crez poetic, creator, a prezentat autoarea, pe care îl reproduc integral:

„Am scris mereu…Încă de pe băncile liceului m-am afirmat, compunând poezii şi chiar muzică pe versurile mele. Trimiteam poezii la Gazeta

Studenţească de la Iaşi a acelor vremuri, am participat cu recitari din propriile mele opere la anumite spectacole ale Teatrului Tineretului din

Piatra Neamţ. Îndrăgind psihologia şi simţind că face parte din natura mea existenţială am studiat-o îndeaproape pe „subiecţi” care nu au

lipsit din viaţa mea. Am fost foarte atrasă de artă, în general,şi, treptat-treptat, am devenit propria-mi stilistă, foarte minuţioasă şi exigentă cu calitatea şi

frumuseţea creaţiilor mele. Rochiile de ceremonie îmbină stilul clasicismului autentic, făcând să „îmbrace” o anumită trăsătură misterioasă a caracterului meu, simţindu-se «savoarea» lumii într-o epocă care m-a fascinat mereu; pictez în ulei, dând pânzei aceeaşi «undă de istorie medievală», care m-a incitat mereu să scriu poezii, în fine, mă dedic frumosului, încercând să fac «artă» din orice trece prin mâinile mele.

Darul de a scrie s-a valorificat însă abia în anul 2013, când am lansat prima carte de poezii de dragoste, intitulată «Între Paradis şi Infern», în vers lung, clasic, cadenţat şi ritmat de propriul meu stil. Lansarea a avut loc pe 22 august 2013 , la Roman, unde au participat peste o sută de persoane de elită ale oraşului din care proveneam, iar pe 24 august la Iaşi, la care au participat actori de la Teatrul Naţional Iaşi, care au recitat din poezii, oameni de cultură ai Iaşului.

După această primă lansare de carte, reîntorcându-mă la Verona, unde locuiesc de aproape 20 de ani, am fost invitată la Consulatul General al

României de la Milano de poetul din Diaspora Viorel Boldiş, pentru un recital al câtorva poezii „Odă iubitului meu ireal”, „Testamentul unui poet”, „Lumea din oglindă”, care a avut un simţit efect asupra participanţilor în număr destul de mare al acelui eveniment.

În anul 2015, iulie, a văzut lumina tiparului a doua carte, de această dată de proza, intitulată „Din suflet, pentru noi, toţi muritorii”, care a avut lansarea în 14 noiembrie 2015, tot la Roman, cu participarea distinsului profesor Constantin Dram, doctor în litere şi critic literar, care a pus amprenta şi a dat un curs ascendent scrisului meu.

Am fost invitată periodic la televiziunile locale, la Radio Bucureşti, dar şi la televiziuni din Italia, unde am recitat din creaţiile mele şi am vorbit despre activitatea şi viaţa literară. Reîntorcîndu-mă de fiecare dată la domiciliul meu stabil, Verona, ulterior, pe 27 noiembrie 2015, am fost invitată la un moment cultural care a avut ca invitat de onoare pe Consulul General al României de la Trieste, Cosmin Dumitrescu, care a ţinut să mă felicite pentru activitatea mea, iar pe 1 decembrie 2015, am fost invitată de Momentul zero – Asociaţie Culturală a Românilor din Diaspora Veneto, unde am fost premiată cu Diploma de Recunoştinţă, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia adusă la promovarea imaginii României peste hotare.

Pe masa de lucru se găseşte a patra carte care trateaza un subiect particular, viaţa de după moarte şi un alt volum de poezii, de această data pentru copii, care va avea în sumar şi ilustraţii din propriile mele tablouri, apoi un alt eseu de gânduri şi aforisme autentice ce va aparea în viitorul nu prea îndepărtat. Închei cu unul din «Gândurile» scrise într-o viitoare carte: «Timpul este cel mai apropiat şi îndepărtat prieten: oricât de aproape l-am avea, el nu rămâne niciodată acelaşi!» Vă mulţumesc pentru că sunteţi aici, vă mulţumesc că aţi venit la o întâlnire cu poezia”, a spus în încheiere Emma Felicia Dimitriu.