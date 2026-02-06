DSP Bacău: Peste 3.300 de cazuri de infecții respiratorii, raportate într-o săptămână. Aproape 300 de cazuri noi de gripă

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a publicat situația afecțiunilor respiratorii și a cazurilor de gripă înregistrate la nivelul județului, pentru perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026.

Potrivit datelor centralizate, în intervalul menționat au fost raportate 3.345 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (I.A.C.R.S.), cele mai multe fiind în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani și 15–49 de ani. Dintre acestea, 55 de persoane au necesitat internare.

De asemenea, au fost înregistrate 372 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, cu 87 de pacienți internați. În perioada analizată nu au fost raportate decese asociate acestor afecțiuni.

În ceea ce privește gripa, 297 de cazuri noi au fost confirmate în județul Bacău doar în ultima săptămână de raportare. De la începutul sezonului, numărul total al cazurilor de gripă tip A și B a ajuns la 2.332, cele mai multe fiind înregistrate la grupele de vârstă 5–14 ani și 2–4 ani.

Reprezentanții DSP Bacău precizează că, de la debutul campaniei de vaccinare antigripală, începută la 1 septembrie 2025, 36.786 de persoane au fost vaccinate la nivelul județului, conform raportărilor medicilor de familie.

Autoritățile sanitare recomandă respectarea măsurilor de prevenție, prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii și vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din categoriile de risc.