DSP Bacău: Peste 2.200 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână. 224 de noi îmbolnăviri de gripă

Direcția de Sănătate Publică Bacău a transmis situația actualizată a afecțiunilor respiratorii și a cazurilor de gripă înregistrate la nivelul județului, pentru perioada 2–8 februarie 2026.

Potrivit datelor oficiale, în intervalul menționat au fost raportate 2.244 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 63 au necesitat internare. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate la grupa de vârstă 5–14 ani (729 cazuri), urmată de categoria 15–49 de ani (426 cazuri) și 2–4 ani (378 cazuri).

În aceeași perioadă, s-au înregistrat 212 cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, 88 dintre pacienți necesitând spitalizare. Cele mai afectate au fost persoanele cu vârsta de peste 65 de ani (55 de cazuri), precum și copiii din grupa 0–1 an (38 de cazuri). Nu au fost raportate decese.

De asemenea, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026, la nivelul județului Bacău au fost confirmate 224 de cazuri noi de gripă.

De la începutul sezonului rece și până în prezent, în județ au fost înregistrate 2.556 de cazuri de gripă tip A și B. Distribuția pe grupe de vârstă indică 391 de cazuri la copiii de 0–1 an, 558 la grupa 2–4 ani, 795 la grupa 5–14 ani, 427 la categoria 15–49 ani, 134 la grupa 50–64 ani și 251 la persoanele de peste 65 de ani.

Conform raportărilor medicilor de familie, începând cu 1 septembrie 2025 și până în prezent, la nivelul județului Bacău au fost vaccinate antigripal 36.919 persoane.

Reprezentanții DSP reamintesc că vaccinul gripal se eliberează prin farmacii, pe baza prescripției medicale, conform prevederilor legale în vigoare.