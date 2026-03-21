DSP Bacău: peste 1.600 de infecții respiratorii și 9 cazuri noi de gripă, în ultima săptămână

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a raportat, pentru perioada 9–15 martie 2026, un total de 1.663 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 68 au necesitat internare.

Potrivit datelor incluse în comunicatul instituției, au fost înregistrate și 324 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, cu 107 internări, fără decese raportate în această perioadă.

În ceea ce privește gripa, autoritățile sanitare au confirmat 9 cazuri noi în intervalul analizat. De la începutul sezonului, la nivelul județului Bacău au fost înregistrate 2.762 de cazuri de gripă tip B.

Distribuția cazurilor de gripă pe grupe de vârstă arată că cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la copiii cu vârste între 5 și 14 ani (834 de cazuri), urmați de grupa 2–4 ani (591 cazuri) și 15–49 ani (489 cazuri). Alte 417 cazuri au fost raportate la copiii sub un an, 156 la grupa 50–64 ani și 275 la persoanele de peste 65 de ani.

DSP Bacău mai informează că, de la începutul campaniei de vaccinare antigripală, la nivelul județului au fost imunizate 37.121 de persoane.

Autoritățile sanitare recomandă în continuare respectarea măsurilor de igienă și prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii, în contextul menținerii circulației virusurilor specifice sezonului rece.