DSP Bacău: peste 1.300 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână. Zece cazuri noi de gripă raportate

Direcția de Sănătate Publică Bacău a raportat, pentru perioada 2–8 martie 2026, un total de 1.320 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) la nivelul județului.

Potrivit datelor transmise de instituție, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani – 315 îmbolnăviri. Alte 264 de cazuri au fost raportate la categoria de vârstă 15–49 de ani, 217 cazuri la copiii între 2 și 4 ani, 189 la grupa 0–1 an, 180 la persoanele de peste 65 de ani și 155 la categoria 50–64 de ani.

Din totalul cazurilor de infecții respiratorii, 76 de pacienți au necesitat internare. Cele mai multe spitalizări s-au înregistrat la copiii sub un an – 39 de cazuri.

În aceeași perioadă au fost raportate și 255 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii. Dintre acestea, 73 au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani, 52 la grupa de vârstă 15–49 de ani, 39 la copiii între 2 și 4 ani, 36 la categoria 5–14 ani, 28 la copiii sub un an și 27 la persoane între 50 și 64 de ani.

Pentru aceste afecțiuni au fost raportate 81 de internări, însă nu s-au înregistrat decese.

În ceea ce privește gripa, în intervalul analizat au fost confirmate 10 cazuri noi la nivelul județului Bacău.

De la începutul sezonului rece și până în prezent, în județ au fost raportate în total 2.753 de cazuri de gripă de tip A și B. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la copiii cu vârste între 5 și 14 ani – 831 de cazuri, urmați de copiii între 2 și 4 ani – 590 de cazuri și de categoria 15–49 de ani – 486 de cazuri.

Alte 416 cazuri au fost raportate la copiii sub un an, 275 la persoanele de peste 65 de ani și 155 la categoria 50–64 de ani.

Reprezentanții DSP Bacău continuă monitorizarea evoluției infecțiilor respiratorii și recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, în special în rândul categoriilor vulnerabile.