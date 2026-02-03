DSP Bacău avertizează populația: recomandări stricte pe fondul temperaturilor extrem de scăzute

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a transmis, marți, o serie de recomandări pentru populație, în contextul temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în aceste zile, avertizând asupra riscurilor generate de expunerea prelungită la frig.

Autoritățile sanitare recomandă respectarea sfatului medicilor, evitarea deplasărilor lungi în aer liber și limitarea expunerii la frig, în special în cazul persoanelor vârstnice și al celor cu afecțiuni cardiace sau respiratorii. De asemenea, populația este îndemnată să respecte regulile de igienă pentru prevenirea infecțiilor respiratorii, să evite umezeala și să se vaccineze antigripal.

Specialiștii mai recomandă o alimentație adecvată sezonului rece, bazată pe alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate, legume, fructe și lichide, precum ceaiuri calde sau sucuri naturale, precum și evitarea consumului de alcool.

În situațiile în care deplasările în aer liber sunt inevitabile, DSP Bacău subliniază necesitatea purtării unei îmbrăcăminți și încălțăminți corespunzătoare, precum căciuli, mănuși, fulare și haine groase, pentru prevenirea hipotermiei, degerăturilor și a altor probleme de sănătate, inclusiv tulburări precum somnolența, pierderile de memorie sau dificultățile de vorbire.

O atenție specială trebuie acordată copiilor, avertizează autoritățile, fiind recomandată evitarea situațiilor în care aceștia sunt lăsați în autovehicule parcate sau transportați pe distanțe lungi în vehicule neechipate corespunzător.

Totodată, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău avertizează că utilizarea instalațiilor improvizate pentru încălzire este strict nerecomandată, din cauza riscului de intoxicații cu monoxid de carbon, explozii sau incendii.

Comunicatul este semnat de directorul executiv al instituției, dr. Mihaela Arim.