Drumul expres Bacău – Piatra Neamț, în ape tulburi

Apele se tulbură în cazul drumului expres Bacău – Piatra Neamț, unde, pe lângă contestațiile clasice, planează și un paradox: o firmă din Bosnia, prezentă în documentații de licitație, afirmă că nu a avut niciodată mandat să participe și că nu are afaceri în România.

Drumul expres Bacău – Piatra Neamț se află într-o situație complicată nu doar din cauza valului de contestații depuse după desemnarea câștigătorului, ci și pe fondul unor controverse majore legate de identitatea și mandatul unor firme participante la licitații de infrastructură din România, apărute recent în spațiul public.

Pe de o parte, atribuirea contractului, câștigată de asocierea condusă de Danlin XXL, este blocată de trei contestații depuse la CNSC, formulate de grupul UMB și de asocieri conduse de Bog’Art și Precon Transilvania, care reclamă probleme legate de evaluarea ofertelor, prețuri neobișnuit de scăzute și criterii de descalificare insuficient motivate de către Compania Națională de Investiții Rutiere. Până la soluționarea acestora, contractul nu poate fi semnat.

Pe de altă parte, pe fundalul acestei proceduri, Asociația Pro Infrastructură a făcut public un comunicat extrem de grav, în care compania bosniacă Integral Inženjering afirmă în mod explicit că nu a autorizat nicio persoană și nicio entitate să participe, în numele său, la vreo procedură de achiziție publică din România. Declarația vizează inclusiv un nume indicat anterior de autorități locale drept reprezentant al firmei bosniace într-o asociere câștigătoare la Centura Metropolitană Cluj-Napoca.

În acest context, apare o problemă de coerență juridică: aceeași companie este menționată ca parte a unor asocieri participante la mai multe licitații majore din România — inclusiv la drumul expres Bacău – Piatra Neamț — în timp ce neagă oficial orice mandat de participare. Dacă aceste declarații se confirmă, se ridică întrebări legitime privind validitatea documentelor de calificare, a experienței invocate și a contestațiilor depuse în procedurile respective.

Toate contestațiile privind drumul expres Bacău – Piatra Neamț urmează să fie analizate de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, cel mai devreme în cursul lunii februarie. Până atunci, proiectul de peste 6,7 miliarde de lei rămâne blocat, într-un climat marcat nu doar de dispute comerciale, ci și de semne de întrebare serioase privind corectitudinea și transparența unor proceduri de achiziție publică de amploare.