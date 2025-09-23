Dragoș Benea: Reabilitarea Palatului Administrativ din Bacău a ajuns la un grad de implementare de 50%

Europarlamentarul Dragoș Benea a anunțat că lucrările de reabilitare a Palatului Administrativ din Bacău, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au ajuns la un stadiu fizic de implementare de 50%, la doar un an de la semnarea contractului de execuție.

Investiția, în valoare de peste 13 milioane de euro (inclusiv TVA), este considerată de Benea un exemplu de bună practică în utilizarea fondurilor europene. Acesta a subliniat că succesul proiectului se datorează implicării prefecților Lucian-Gabriel Bogdănel și Claudiu Ilișanu, care, din ianuarie 2022, au gestionat procesul „cu responsabilitate și seriozitate”.

„PSD a arătat, prin activitatea celor doi prefecți, că Instituția Prefectului poate fi una a construcției, nu un instrument de presiune administrativă, așa cum s-a întâmplat, cu mici excepții, între 2004 și 2021”, a declarat Benea, comparând actuala conducere cu foști prefecți susținuți de alte partide, pe care i-a acuzat de „sinecurism politic găunos și contraproductiv”.

În calitate de președinte al Comisiei REGI din Parlamentul European, europarlamentarul a evidențiat reabilitarea Palatului Administrativ ca un „proiect de succes” în absorbția fondurilor europene, într-un context în care alte instituții au ratat finanțări similare.

„Prin finanțarea atrasă și implementată din decembrie 2022, Palatul Administrativ – emblematic imobil de patrimoniu al Bacăului – primește o a doua tinerețe, binemeritată”, a mai precizat Benea.