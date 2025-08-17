Dragoliv și-a premiat clienții

Zi de mare sărbătoare la Sascut. Peste 1000 de oameni s-au strâns la sediul firmei Dragoliv din localitate, la prima ediție Dragoliv Auto Fest. După 31 de ani de activitate, cei de la Dragoliv au considerat că a sosit momentul să își premieze clienții, oameni care le-au fost alături de-a lungul timpului.

Pe parcursul evenimentului au fost mai multe puncte de atracție, cel mai important fiind acordarea gratuit, în urma unei trageri la sorți, a trei autoturisme. O mașină a fost pentru cei care au participat la acest festival și au luat un bilet de la intrare, o mașină pentru cei care au fost activi pe rețelele de social media și au fost înscriși automat la tombolă, și încă o mașină pentru cei care au achiziționat de-a lungul timpului un autoturism de la Dragoliv.

Pe lângă aceste mașini acordate participanților la Dragoliv Auto Fest, toți cei prezenți s-au bucurat de un recital muzical ce l-a adus pe scenă pe Adrian Minune care a încins atmosfera cu refrenele sale de altă dată. Tot în cadrul Dragoliv Auto Fest a fost și un stand al Asociației Dragoliv, asociație care se ocupă de căței.

„Este o asociație care se ocupă de cățeii abandonați, o asociație în care am investit peste 40.000 de euro. Practic avem un adăpost în care avem peste 500 de câini care au trecut pe la noi și care se duc spre adopție, majoritatea spre adopții internaționale”, ne-a spus Rareș Lazăr, reprezentant marketing Dragoliv. Cu alte cuvinte, doritorii de căței au putut pleca acasă și cu un animal de companie.

De asemenea au fost multe standuri ale partenerilor Dragoliv, în special din sectorul bancar, prin intermediul cărora doritorii pot achiziționa mașini cu ajutorul creditelor bancare. Și nu în ultimul rând, o zonă generoasă de food și băuturi reci i-a ținut pe toți cei prezenți în „priză”.

Potrivit organizatorilor, la acest eveniment au participat oameni din toată țara, din Constanța, Covasna, Galați, Suceava și din multe alte părți. Dragoliv Auto Fest a fost la prima ediție iar reprezentanții firmei susțin că își doresc să susțină acest eveniment anual.

