Două vieți salvate la limita imposibilului: intervenții chirurgicale de mare complexitate realizate la Spitalul Județean de Urgență Bacău

Există momente în medicină când sala de operație devine mai mult decât un loc al științei. Devine spațiul în care se întâlnesc frica, speranța și curajul – iar fiecare gest al echipei medicale poate înclina balanța dintre viață și moarte. Două astfel de momente au fost trăite recent la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde două intervenții chirurgicale de o complexitate extremă au oferit două șanse reale la viață pentru două paciente aflate în situații critice.

Managerul unității medicale, Ec. Ion-Marius Savin, subliniază că fiecare caz tratat în spital poartă în spate o responsabilitate uriașă.

„Pentru noi, fiecare pacient înseamnă o poveste de viață și o responsabilitate pe care o tratăm cu maximă seriozitate. În spatele fiecărei intervenții medicale se află speranța unui om și a unei familii care își doresc, înainte de orice, o nouă șansă la viață. Cele două cazuri tratate recent demonstrează cât de importantă este dedicarea echipei medicale atunci când se confruntă cu situații extrem de dificile.”

Managerul spitalului a subliniat că rezultatele obținute sunt dovada importanței muncii în echipă în medicina modernă.

„Astfel de intervenții complexe nu ar fi posibile fără colaborarea dintre specialități și fără implicarea tuturor celor care contribuie la îngrijirea pacientului, de la sala de operație până la recuperarea postoperatorie. Managementul spitalului va continua să susțină dezvoltarea serviciilor medicale, investițiile în dotări și consolidarea unei echipe profesioniste, pentru ca pacienții din județul Bacău să beneficieze de îngrijire medicală de calitate, aproape de casă.”

Când speranța pare aproape imposibilă

Primul caz a fost cel al unei femei în vârstă de 69 de ani, fumătoare cronică, cu o stare generală extrem de fragilă. Organismul ei purta deja povara bolii și a anilor: doar 42 de kilograme la o înălțime de 150 cm. În astfel de condiții, orice intervenție majoră devine un risc enorm.

Diagnosticul – carcinom scuamos intraoral – nu permitea însă amânări.

Operația realizată de dr. Ovidiu Cristian Scovronschi, medic primar chirurgie orală și maxilo-facială, a fost una de mare complexitate și a inclus:

hemiglosopelvectomie

evidare ganglionară radical modificată

reconstrucție cu lambou de mare pectoral

traheostomie de confort

Pentru echipa medicală au fost momente de tensiune maximă. Fiecare etapă a intervenției a însemnat o luptă cu limitele organismului pacientului.

În ciuda tuturor riscurilor, evoluția postoperatorie a depășit așteptările. Pacienta s-a trezit conștientă, respirația spontană s-a reluat, iar recuperarea a decurs favorabil.

Astăzi, femeia este externată cu plăgile cicatrizate, fără canulă de traheostomă, respirând pe căile naturale și cu funcția vorbirii restabilită.

Pentru medicii care au asistat această evoluție, un singur cuvânt poate descrie rezultatul: miracol.

O luptă chirurgicală de proporții

Al doilea caz a fost cel al unei paciente de 49 de ani, de asemenea fumătoare cronică, diagnosticată cu carcinom scuamocelular la nivelul comisurii intermaxilare stângi.

Boala evoluase agresiv. Tumora invadase limba, planșeul bucal, pilierul amigdalian anterior și vălul palatin. În plus, exista o adenopatie metastatică submento-submandibulară, iar trismusul sever făcea deschiderea gurii extrem de dificilă.

Intervenția chirurgicală a fost una extrem de amplă și a inclus:

hemiglosopelvectomie stângă

faringectomie parțială

rezecție parțială maxilară

rezecție segmentară de mandibulă

cură radicală de fosă infratemporală până la emergența găurii ovale (baza craniului)

evidare ganglionară radical modificată

reconstrucție cu lambou de mare pectoral

traheostomie

gastrostomă endoscopică percutană (PEG)

Intervenția a durat ore întregi și a reprezentat o premieră absolută în sistemul medical băcăuan prin complexitatea tehnicii chirurgicale utilizate.

Pacienta este astăzi externată, cu plăgile complet cicatrizate. Urmează o perioadă de recuperare dificilă, însă șansa la viață există – iar pentru pacient și familie aceasta înseamnă enorm.

Medicina – rezultatul unei echipe

În ambele cazuri, rezultatul favorabil a fost posibil datorită unei colaborări medicale complexe.

La intervenții au participat:

Echipa chirurgicală

Dr. Ovidiu Cristian Scovronschi – medic primar chirurgie orală și maxilo-facială

As. Antoche Corina – asistent chirurgie orală și maxilo-facială

As. Borta Daniela – asistent bloc operator

Echipele ATI

Dr. Bălan Ioana – medic primar ATI

Dr. Buligan Gabriela – medic primar ATI

Echipele pentru gastrostomie percutană (PEG)

Dr. Bocan Roxana – medic primar gastroenterolog

Dr. Contoman Gabriel – medic primar chirurgie generală

Dr. Blaj Andreea – medic primar gastroenterolog

Dr. Meraru Robert – medic specialist chirurgie generală

Dietetician clinician

Ana Maria Bratu

De asemenea, colectivele din ATI, Bloc Operator și secția ORL au avut un rol esențial în monitorizarea postoperatorie și în procesul de recuperare.

Chirurgul – instrumentul, nu autorul miracolelor

De-a lungul carierei sale, dr. Scovronschi afirmă adesea că medicul trebuie să rămână conștient de limitele sale.

„În aceste situații extreme, rolul chirurgului este doar acela de instrument. Rolul cel mai important îl are însuși Dumnezeu.”

Această perspectivă nu diminuează rolul științei medicale, ci îi adaugă o dimensiune profund umană: chirurgia nu este doar o tehnică, ci un act de responsabilitate și curaj.

Filosofia curajului

Pentru a descrie profesia de chirurg, medicul folosește o metaforă sugestivă:

„Sunt două tipologii de soldați: cei care merg la luptă folosind scutul și cei care aleg să înainteze cu hotărâre. Într-o armată ai nevoie de ambele tipuri. Dar dacă vrei să faci pași înainte, ai nevoie de oameni care au curajul să meargă în prima linie.”

O lecție despre speranță

Pentru cele două paciente și familiile lor, aceste intervenții nu reprezintă doar acte medicale. Sunt dovada că medicina modernă poate învinge uneori chiar și cele mai pesimiste pronosticuri.

În spatele fiecărei operații stau ore de muncă, decizii dificile și responsabilitatea uriașă a unei echipe întregi.

Iar atunci când profesionalismul, curajul și credința se întâlnesc, uneori se întâmplă ceea ce părea imposibil: viața primește încă o șansă.