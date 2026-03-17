Două persoane surprinse depozitând ilegal deșeuri în comuna Buhoci; primarul cere sancțiuni ferme

Două persoane au fost identificate în timp ce transportau și depozitau ilegal deșeuri pe raza comunei Buhoci, autoritățile fiind sesizate în urma unui apel la 112, a anunțat primarul localității, Adrian Nistor.

Potrivit acestuia, incidentul s-a produs marți, în satul Buhoci, unde cele două persoane, utilizând o autoutilitară, descărcau resturi vegetale, anvelope și alte tipuri de deșeuri. Conform declarațiilor acestora, deșeurile ar proveni din comuna Măgura.

„Situația a fost sesizată prin apel la 112, fiind anunțată Poliția Județeană Bacău, iar în continuare vom sesiza și Garda de Mediu”, a declarat primarul Adrian Nistor.

Edilul a subliniat că astfel de practici sunt inacceptabile și a transmis un mesaj ferm către cei care recurg la depozitări ilegale. „Localitatea Buhoci nu este groapa de gunoi a nimănui. Sperăm ca autoritățile competente să dispună măsurile legale, iar astfel de comportamente să înceteze”, a afirmat acesta.

Primarul a făcut totodată apel la responsabilitate civică și respect față de mediu, reiterând că deșeurile trebuie gestionate în mod legal și nu abandonate în natură sau pe teritoriul altor comunități.

Autoritățile urmează să stabilească eventualele sancțiuni, în funcție de rezultatele verificărilor efectuate de instituțiile abilitate.