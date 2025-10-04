Două persoane depistate cu substanțe interzise în orașul Comănești de jandarmii băcăuani

Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în misiune de ordine publică în orașul Comănești, a observat în zona centrală două persoane care au manifestat un comportament suspicios și ezitant la vederea forțelor de ordine. Acestea au încercat să evite contactul cu jandarmii, însă intervenția promptă a acestora a dus la stabilirea identității celor două persoane.

În urma verificărilor, asupra acestora au fost găsite două grindere ce conțineau resturi de substanțe vegetale de culoare verde oliv, cu un miros înțepător, precum și două pliculețe care conțineau o substanță vegetală de culoare verzuie, cu un miros specific, susceptibilă a fi substanțe interzise.

Jandarmii au ridicat aceste obiecte în vederea confiscării și au înaintat materialul, împreună cu actele de constatare, către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău pentru continuarea cercetărilor.

Jandarmii băcăuani acționează zilnic pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, fiind conștienți de pericolul major pe care substanțele cu efect psihoactiv îl reprezintă asupra sănătății și siguranței comunității.