Două intervenții ale pompierilor din Bacău, sâmbătă: o persoană surprinsă sub un zid și un incendiu la o casă

Sâmbătă, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au intervenit în două situații de urgență, pe raza municipiului și a județului.
Prima intervenție a avut loc în jurul orei 18:10, pe strada Independenței din municipiul Bacău, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 63 de ani a fost surprins sub un zid de cărămidă.
La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță de terapie intensivă mobilă.
Echipajele au acționat pentru extragerea victimei, care a fost predată ulterior personalului medical.
Din nefericire, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a fost constatat de medici.
Tot sâmbătă, în jurul orei 10:44, pompierii au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu la o casă în comuna Prăjești.
La intervenție au participat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Bacău. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau pe o suprafață de aproximativ 120 mp.
Autoritățile recomandă locuitorilor să fie precauți și să respecte normele de siguranță pentru prevenirea incendiilor.