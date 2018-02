„Solicit daune morale în cuantum de 350.000 euro pentru cei 14 ani cât a durat procesul şi am purtat stigmatul de ucigaş şi tâlhar”, precizează, în acţiunea deschisă la CEDO, Vasile V., inculpatul judecat pentru omor şi tâlhărie calificată şi achitat definitiv. „Fac dovada faptului că am fost efectiv vânat şi trimis în judecată pentru o crimă pe care nu am făcut-o”, sunt acuzaţiile bărbatului. Anul trecut, după aproape 14 ani de cercetări, Vasile V., fost profesor la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, trimis în judecată pentru uciderea asistentei medicale de la Spitalul Judeţean Bacău, Cornelia Geanina Marinovici (32 de ani), dar şi pentru tâlhărie calificată, a fost achitat definitiv. Practic, două instanţe l-au găsit nevinovat. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 26 SHARES Share Tweet

