La data de 10 ianuarie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr de 19 ani din Buhuşi a fost implicat într-o altercaţie pe trecerea de pietoni din centrul oraşului Buhuşi de către un conducător auto care ar fi consumat băuturi alcoolice. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie rutieră care a reuşit depistarea în trafic a autoturismului reclamat, la volanul căruia se afla un bărbat de 46 ani, din Buhuşi. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0, 59 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

