Dorinel Umbrărescu cumpără combinatul siderurgic din Hunedoara, oprit de ArcelorMittal

Combinatul siderurgic din Hunedoara, oprit definitiv în toamna anului trecut de grupul global al oțelului ArcelorMittal, va intra oficial în portofoliul celui mai mare constructor de drumuri din România. Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat vânzarea activelor, care vor fi preluate de UMB Steel, companie controlată de antreprenorul Dorinel Umbrărescu.

Valoarea tranzacției se ridică la 12,5 milioane de euro, iar pentru această sumă noul proprietar va prelua integral activele vechiului combinat: terenuri, clădiri, echipamente, utilaje, mijloace de transport și stocurile existente, potrivit hotărârii AGA.

Suprafața totală a terenurilor din incinta combinatului este de aproximativ un milion de metri pătrați, la care se adaugă alte 494.000 de metri pătrați. De asemenea, cumpărătorul își asumă obligațiile de mediu aferente activității industriale.

Combinatul Hunedoara, oprit în septembrie

Grupul ArcelorMittal a confirmat la jumătatea lunii octombrie 2025 decizia finală de oprire definitivă a producției la fabrica din Hunedoara, specializată în corniere și profile comerciale destinate piețelor de energie, construcții și infrastructură.

În comunicatul transmis la acel moment, compania arăta că au existat discuții cu ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina și cu un potențial cumpărător extern, fiind analizat un model de afaceri bazat pe livrarea de oțel semifabricat către Hunedoara, pentru reluarea operațiunilor de laminare.

Concluzia conducerii a fost însă că proiectul nu ar fi permis o producție sustenabilă și profitabilă, în condițiile unor „fundamente economice nefavorabile”, marcate de prețurile ridicate la energia electrică și de presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene.

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în 2003, după un amplu proces de restructurare început la mijlocul anilor ’90. Numărul angajaților a scăzut treptat de la aproape 20.000 în 1991 la aproximativ 2.500 în 2004, când unitatea a fost preluată de grupul Mittal Steel, devenit ulterior ArcelorMittal.

Oțelu Roșu, a doua mare achiziție siderurgică a familiei Umbrărescu

Achiziția combinatului din Hunedoara vine la un an după ce familia Umbrărescu a finalizat preluarea activelor defunctului combinat siderurgic din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin. Tranzacția a fost realizată în decembrie 2024 prin compania Eco Wind Power, controlată de familia antreprenorului, pentru circa 140 de milioane de lei, sumă ce a inclus și o creanță către Fisc a vechiului proprietar.