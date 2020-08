– Ați fost validat oficial cu unanimitate de voturi în calitate de candidat independent la Primăria și Consiliul Local Bacău. Care sunt primele impresii după strângerea semnăturilor de susținere?

– Au fost zile de foc, în care am luat la pas străzile din oraș pentru a discuta om cu om și a cunoaște problemele băcăuanilor, pentru a mă prezenta și a explica tuturor cine sunt, ce am făcut până acum pentru oraș și care sunt proiectele pe care le propun pentru viitor. Cred că sunt singurul candidat din această competiție care a discutat direct cu cetățenii, iar să porți un dialog cu peste 1000 de oameni este o activitate care te solicită din toate punctele de vedere. Am stat în stradă chiar și opt-nouă ore, la peste 30 de grade, dar efortul a meritat din plin, pentru că am cunoscut oameni frumoși și dornici de dialog, care mi-au povestit despre problemele și ideile lor, iar această experiență te încarcă cu o energie pozitivă. Uneori e bine să înveți să taci și să asculți.

În data de 16.08.2020 mi-am depus candidatura pentru funcția de Primar și Consilier în cadrul Consiliului Local Bacău la Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Bacău. Deși, inițial, alimentat de evenimentele din ultimii ani legate de semnături și discuții despre dosare penale, aveam senzația că membrii comisiei de validare sunt mai degrabă „călăi” sau persoane care aplică un control excesiv pentru a-i descuraja pe cei care nu fac parte din partidele sistemice, pot să vă spun că am avut parte de o experiență pozitivă, iar componența comisiei mi-a demonstrat că atunci când ești corect și respecți regulile, există decență și obiectivitate, iar pentru asta am ținut să îi felicit. Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Bacău a dispus admiterea candidaturii mele cu unanimitate de voturi, astfel AM FOST VALIDAT CA ȘI CANDIDAT PENTRU PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL și am bifat prima etapă a acestui parcurs spre ideea de oraș european pe care, cu încăpățânare, o voi susține în permanență.

– Cu ce gânduri vă pregătiți de campania electorală?

– Vreau să demonstrez că se poate face o campanie decentă, bazată pe lucruri concrete, fără atacuri la persoană, ci promovând proiecte pentru comunitate și am speranța că în final, băcăuanii vor fi cei câștigători. Bacăul poate deveni cu adevărat un oraș european numai lucrând împreună, indiferent de culoarea politică și cred că dacă vom înțelege că prioritățile și nevoile cetățenilor sunt mai presus jocurile de culise și interesele de grup, vom face deja primul pas spre modernizarea comunității noastre.

Mă uit la Brașov, la Sibiu, Cluj, Oradea sau chiar la orașe din apropierea noastră, cum sunt Focșani sau Piatra Neamț, care au deja condiții de trai decente și care au rezolvat probleme cu care noi și astăzi ne confruntăm, și nu pot accepta ideea că noi nu putem face la fel. Pur și simplu nu accept că la noi nu se poate și cred că explicațiile și motivele invocate de cei care ne conduc ating sfera incompetenței sau pot fi considerate chiar rea-voință.

Printre principalele soluții pe care le propun pentru orașul nostru se numără:

Realizarea unei stații de captare și tratarea apei , conectată la râul Bistrița, o soluție care să rezolve problema alimentării cu apă a municipiului nostru. Sunt primul candidat din această campanie care a adus în discuție necesitatea de a identifica o sursă alternativă de alimentare cu apă a municipiului nostru, iar acest lucru se poate realiza achiționând o stație de captare și tratare a apei, conectată la râul Bistrița, pentru că este inadmisibil ca orașul Bacău să fie străbătut de două mari râuri (Bistrița și Siret), iar noi să ne bazăm doar pe o sursă principală de alimentare cu apă de la aproape 62 de km distanță (Poiana Uzului). Cred că avariile și lipsa apei curente trebuie să fie de domeniul trecutului, iar rezolvarea acestei probleme trebuie să se realizeze utilizând fonduri europene.

Rezolvarea problemei parcărilor rezidențiale, publice și eficientizarea traficului din oraș. În data de 31 ianuarie 2019, am fost din nou în Consiliul Local Bacău pentru a completa proiectul meu de modernizare a Oborului Şerbăneşti, cu o propunere care ar putea elibera aproape 500 de locuri de parcare de pe străzile sau din parcările din municipiul Bacău. Cum am putea face asta? Am propus „Transformarea Oborului Șerbănești într-o locație de expunere a autoturismelor de vânzare cu program de luni până duminică". Acest proces ar presupune următoarele etape de modernizare:

– asfaltarea spațiilor de expunere a autoturismelor destinate vânzării;

– amplasarea unor construcții tip garaj deschis cu acoperiș, realizate din bare metalice sau lemn;

– asigurarea iluminatului pe timp de noapte;

– angajarea unei firme de pază ce va asigura securitatea autoturismelor expuse în locație.

Astfel, contra unor sume supuse consultării publice, posesorii de autoturisme ce sunt destinate vânzării vor avea posibilitatea de a-și expune bunul în siguranță, pe tot parcursul săptămânii, beneficiind de servicii de protecție împotriva condițiilor meteo și de pază a bunurilor expuse.

Considerând că Oborul Șerbănești, cel mai mare ca dimensiune din zona Moldovei, are o capacitate de expunere de aproximativ 1.500 de autoturisme, din care 400-500 sunt din municipiul nostru, am putea ELIBERA APROAPE 500 DE LOCURI DE PARCARE DE PE STRĂZILE DIN BACĂU şi, totodată, vom putea şi încasa bani la bugetul local din serviciile prestate.

În această campanie electorală voi veni cu propuneri concrete şi pentru problema parcărilor rezidenţiale, dar şi pentru eficientizarea traficului din municipiul nostru.

Digitalizarea serviciilor administrative . Reducerea timpului de aşteptare şi rezolvare a problemelor legate de serviciile administrative trebuie să devină o prioritate pentru noua administraţie. Observăm cum oraşe precum Oradea, Cluj sau Alba au tras fonduri europene pentru programe de digitalizare a serviciilor administrative, care ar putea elimina necesitatea deplasării la ghișee pentru a depune cereri și a obține documente de la autoritățile publice locale.

Reducerea timpului de aşteptare şi rezolvare a problemelor legate de serviciile administrative trebuie să devină o prioritate pentru noua administraţie. Observăm cum oraşe precum Oradea, Cluj sau Alba au tras fonduri europene pentru programe de digitalizare a serviciilor administrative, care ar putea elimina necesitatea deplasării la ghișee pentru a depune cereri și a obține documente de la autoritățile publice locale. Darea în folosință a Spitalului Municipal. Suntem în plină pandemie şi încă nu putem utiliza un spital municipal care se află în construcţie de peste 10 ani şi care este aproape finalizat, din cauza jocurilor politice sau a incompetenţei celor responsabili. Trebuie să regândim modul în care stabilim priorităţile acestei comunităţi, iar sănătatea băcăuanilor trebuie să fie un obiectiv principal al viitoarei administraţii.

Acestea sunt câteva puncte principale din programul pe care îl propun pentru următorii patru ani şi sper ca împreună cu băcăuanii de bună credinţă să le îmbunătăţim şi să le implementăm pentru a creşte calitatea vieţii din oraşul nostru. Vă aştept pe toţi alături de mine să ne apucăm de treabă, pentru că numai împreună putem face din Bacău un oraș cu adevărat european.