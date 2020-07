Cine este omul Dorin Chirilescu?

– În primul rând sunt băcăuan. O spun pentru că, în ultima vreme, acest aspect începe să devină o calitate pentru cei care au curaj să își asume o candidatură pentru o funcție publică. Am 38 de ani, sunt căsătorit, specialist IT la o companie națională și muncesc în mediul privat de aproape două decenii.

Am terminat două facultăți, Marketing și Informatică, în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, și am absolvit două mastere, unul în cadrul aceleiași Universități „Vasile Alecsandri”, specializarea Informatică aplicată în Științe și Tehnologie, și unul la cea mai veche universitate din țară, respectiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea Administrarea Afacerilor.

Domnule Chirilescu, ce v-a determinat să candidați?

– Intru în această competiție electorală după șapte ani de activitate pentru comunitate, în care am adus în atenția publică subiecte legate de deciziile guvernărilor locale sau centrale și am propus soluții la problemele cu care se confruntă băcăuanii, deoarece cred în acțiuni și nu în vorbe sau promisiuni.

Băcăuanii au nevoie de un reprezentant independent la Primărie sau în Consiliul Local, care să aibă curaj și atitudine atunci când partidele politice uită de nevoile cetățenilor. Pentru că sunt un om care duce lucrurile până la capăt, vreau să implementez proiectele pe care le-am adus în atenția publică în ultimii ani, pentru a aduce Bacăul în rândul orașelor modern, precum cele din vestul României.

Nu mai avem nicio scuză dacă nu înțelegem că trebuie să schimbăm modul în care s-a făcut politica administrativă în ultimii ani și TREBUIE să fim suficient de exigenți astfel încât să punem în funcții cu răspundere decizională doar oameni competenți și cu respect față de băcăuani. Am avut și am curajul și determinarea să iau atitudine atunci când orașul nostru suferă din cauza incompetenței.

Care sunt cele mai importante activități pe care le-ați făcut pentru oraș?

– Chiar vă mulțumesc pentru întrebare și sper ca aceasta să fie pusă tuturor candidaților care vor intra în competiția electorală pentru alegerile locale. Trebuie să facem o selecție a oamenilor ce vor lua decizii în numele orașului pe baza educației și activității pentru comunitate. Mai pe scurt, „Cine ești?” și „Ce ai făcut pentru orașul nostru până acum?” ar trebui să primească răspunsuri concrete.

Activitatea mea pentru comunitate poate fi consultată pe blogul personal dorinchirilescu.ro, dar dacă ar fi să menționez câteva puncte pe care le consider importante, acestea ar putea fi:

* am fost singurul băcăuan care s-a interesat de starea reală a lucrărilor de reparație a avariei care a lăsat fără apă orașul nostru timp de șapte zile și a transmis în direct pe rețelele de socializare un material video necenzurat care a strâns peste 160.000 de vizualizări și care a pus presiune pe autorități să remedieze defecțiunea în următoarele 24 de ore;

* am analizat, realizat și promovat un proiect de modernizare a Oborului Șerbănești, cel mai mare obiectiv de acest tip din zona Moldovei ce aduce la bugetul local în perioadele cu activitate aproape 1 miliard de lei vechi (100.000 lei), proiect ce ar putea elibera aproape 500 de locuri de parcare din municipiu și pentru care militez de peste patru ani de zile, atât în spațiul public, cât și prin luări de cuvânt în ședințele Consiliului Local Bacău;

* după aproape doi ani de zile de depus documente la registratura Primăriei, de stat pe la uși și luat cuvântul în ședințele de Consiliu Local, am convins Primăria Bacău să implementeze proiectul meu ce oferă posibilitatea băcăuanilor să își plătească impozitele sau taxele direct la oficiul poștal (informatizat) din zona în care locuiesc, pentru a evita cozile interminabile și nervii întinși la maxim din incinta Direcției de Taxe și Impozite a municipalității băcăuane. Despre această premieră a scris și Asociația Națională a Antreprenorilor și mă bucur că Bacăul a fost menționat într-o nuanță pozitivă marcând acest subiect;

* deși avem instituții și personal specializat pentru acest lucru, am fost singurul băcăuan care a tradus și explicat publicului ce conținea scrisoarea Comisiei europene care anunța blocarea finanțării pentru proiectul de realizare a Centurii Ocolitoare a Municipiului Bacău. Am trimis atunci scrisori deschise către opt europarlamentari români pentru a solicita sprijin în vederea deblocării situației și asigurarea finanțării din fonduri europene a acestui obiectiv vital pentru noi;

* pe timpul stării de urgență, am identificat și un aparat de testare pentru infectarea cu virusul COVID-19 ce costa doar 55.000 de dolari și care ar fi putut face aproximativ 400 de teste pe zi. Un asemenea aparat este la Iași. Am trimis informațiile respective către autorități, dar nimeni nu a luat nicio măsură, deși cu acel aparat am fi putut începe testarea din timp a băcăuanilor.

1 of 6

Acestea sunt doar câteva activități pe care am putut să le realizez ca și simplu cetățean, prin forțe și resurse proprii, dar cu siguranță împreună vom putea face mult mai multe pentru comunitatea noastră după 27 septembrie dacă băcăuanii îmi vor acorda susținerea pentru a ajunge la Primărie sau în Consiliul Local.

V-ați făcut remarcat prin multe acțiuni publice legate de problemele băcăuanilor. Care sunt concluziile celor șapte ani de activitate civică?

– Societatea noastră a evoluat și astfel au crescut și exigențele. Partidele neglijează problemele plătitorilor de taxe și demonstrează o agendă separată față de nevoile băcăuanilor.

Interesul de grup primează în fața interesului nostru. Am simțit asta pe propria piele, chiar atunci când am fost în Consiliul Local pentru a prezenta proiectul meu care ar putea elibera peste 500 de parcare din municipiu. Am identificat problema, am formulat soluția și creat documentația necesară, iar în final am fost în fața aleșilor locali să o prezint, dar lucrurile au rămas fără niciun rezultat.

Vă spun sincer că noi, băcăuanii, merităm să trăim într-un oraș cel puțin la fel de bine administrat ca și Clujul sau Oradea, dar pentru a ajunge la acest nivel, trebuie să creăm o cale de comunicare între cei care iau decizii în numele comunității și membrii acesteia. 30 de ani de clasă politică ne-au demonstrat că nu există un dialog real între cetățeni și administrație, iar cei care ne conduc ascultă vocea electoratului doar prin presiuni publice sau în prag de alegeri, pentru a formula promisiuni.

Faceți un experiment și întrebați oamenii din jur dacă știu numele a măcar doi sau trei consilieri locali. Veți rămâne surprinși de răspunsuri. De ce se întâmplă asta? Pentru că, repet, cetățenii sunt ascultați doar în prag electoral, iar timp de patru ani se produce o ruptură.

Și vă mai spun ceva: Un primar adevărat vine dintre oameni și merge printre oameni pe tot parcursul mandatului său. Când e ultima dată când v-ați văzut alesul pe stradă, printre cetățeni? E greu să te faci văzut când patru ani de zile nu ai ascultat oful celor care te-au pus acolo, pentru ca da, primarul unui oraș e ales de oameni, iar din păcate acest lucru se uită prea repede.

Totuși noi cetățenii nu avem voie să uităm. Nu poți avea încredere în cineva care timp de patru ani te-a neglijat, pentru că vine în prag de alegeri și îți spune gata, am rezolvat problema care te-a deranjat până acum, pentru e posibil să fie nevoie de alți patru pentru a le rezolva pe celelalte, iar toți acești ani despre care vorbim sunt și din viețile noastre.

Cât valoarează patru ani de zile din viața fiecăruia dintre noi de tot îi facem cadou partidelor care ne dezamăgesc de fiecare dată? Gândiți-vă puțin la ce zic. Vremea lui „lasă, o fi furat dar o și făcut” sau „N-o fi făcut el mai nimic, dar vorbește frumos” a trecut, iar noi ne-am trezit într-un oraș care a pierdut startul în competiția cu cele din vest.

Activitatea celor care ne-au condus până acum ne-a făcut celebri în toată țara, dar nu pentru aspecte pozitive, ci ca fiind oraș fără apă, cu mochetă în loc de spațiu verde, cu o Insulă de Agrement în șantier de prea mult timp și pe jumătate finalizată, dar inaugurată, sau cu un stadion cu tradiție aflat chiar în centrul orașului, care a fost lăsat în paragină, iar eu cred că Bacăul merită mai mult de atât. Am speranța că de data aceasta băcăuanii vor fi mai exigenți și vor face selecția celor ce urmează să ia decizii în numele lor pe baza competenței și activității în folosul lor.

Îi aștept pe toți alături de mine să ne apucăm de treabă, pentru că numai împreună putem face din Bacău un oraș cu adevărat european.