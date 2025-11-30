Doi stâlpi ai rețelei electrice s-au prăbușit în comuna Răcăciuni. Trafic restricționat pe DC110

Doi stâlpi ai rețelei electrice s-au prăbușit în comuna Răcăciuni, județul Bacău, blocând drumul DC110 la ieșirea din satul Berendești spre Fundu Răcăciuni.

Primarul comunei, Lucian Cheța, a declarat că administrația locală a notificat compania Delgaz Grid încă din 5 noiembrie 2025, solicitând intervenția pentru a preveni degradarea infrastructurii electrice.

Edilul a precizat că incidentul nu s-a soldat cu victime și că prăbușirea stâlpilor nu a avut loc într-un interval cu trafic intens. În prezent, circulația este deviată, iar cetățenii sunt sfătuiți să folosească ruta Ciucani–Gheorghe Doja.

Potrivit autorităților locale, trei sate din comună, precum și sistemul de alimentare cu apă, au rămas fără energie electrică. Primarul a transmis speranța că Delgaz Grid va interveni rapid pentru remedierea situației.

Primăria Răcăciuni a anunțat că va informa populația pe măsură ce apar noi evoluții.