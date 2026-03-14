Doi concubini, judecați pentru a doua crimă. Sunt acuzați că au ucis o femeie pentru a-i fura banii

Doi concubini deja arestați pentru uciderea unui bărbat din județul Bacău au fost trimiși din nou în judecată de procurori, fiind acuzați că ar fi comis o a doua crimă. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi ar fi ucis o femeie din județul Vaslui, pentru a-i fura banii. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege – închisoarea pe viață.

Cei doi se află deja în arest preventiv într-un alt dosar de omor calificat, însă procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui susțin că aceștia sunt responsabili și pentru dispariția și moartea unei femei din localitatea Gârceni, dată dispărută încă din anul 2023.

Potrivit rechizitoriului întocmit la 10 martie 2026, inculpații ar fi pus la cale un plan pentru a o jefui pe victimă, știind că aceasta avea asupra ei o sumă importantă de bani. Femeia ar fi fost ademenită într-o zonă izolată din apropierea satului Gârceni, unde ar fi fost atacată și ucisă.

Procurorii susțin că, în august 2023, cei doi au acționat în baza unei înțelegeri prealabile. Victima ar fi fost atrasă în pădure sub un pretext, iar acolo ar fi fost agresată violent. Ancheta arată că femeia a fost lovită de mai multe ori în zone vitale, leziunile provocându-i decesul. Ulterior, agresorii ar fi sustras banii pe care aceasta îi avea într-un rucsac și ar fi abandonat trupul într-o zonă foarte izolată.

Cazul a fost dificil de elucidat. În timpul cercetărilor efectuate în 2024, anchetatorii au descoperit doar fragmente osoase și obiecte vestimentare aparținând victimei. Pentru stabilirea identității a fost necesară efectuarea unei expertize antropologice.

Potrivit anchetatorilor, femeia ridicase în ziua dispariției bani trimiși de soțul său, plecat la muncă în străinătate. Suma ar fi fost de aproximativ 3.000 de lei. Soțul victimei a declarat încă de la început că femeia nu ar fi plecat de bunăvoie de acasă și i-a suspectat pe cei doi concubini. El le-a spus anchetatorilor că soția sa fusese văzută urcând într-o mașină neagră, în apropierea postului de poliție, după ce ridicase banii de la poștă, scrie Vremea Nouă.

Ancheta privind moartea femeii a fost reluată după ce cei doi suspecți au fost arestați pentru o altă crimă, comisă în iulie 2024. În acel caz, un bărbat din județul Bacău a fost ucis în locuința celor doi, după ce venise pentru o întâlnire romantică cu femeia. După comiterea crimei, cadavrul a fost ascuns într-un geamantan și abandonat la marginea unui drum.

Cei doi au fost depistați ulterior la Brașov și aduși pentru audieri. În acel dosar, instanța a decis condamnarea bărbatului la 28 de ani de închisoare, iar concubina sa la 22 de ani de detenție, pentru omor și tâlhărie calificată, fiind obligați și la plata unor despăgubiri civile către familia victimei.

Noua trimitere în judecată pentru omor calificat și tâlhărie calificată ar putea duce la pedepse și mai severe. Având în vedere gravitatea faptelor și existența mai multor crime, procurorii nu exclud posibilitatea unei condamnări la închisoare pe viață.