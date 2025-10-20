Doi bicicliști beți au testat gravitația. Tamponare între doua biciclete, victimele au ajuns la spital

Pe 19 octombrie, în jurul orei 15:00, strada Dascălului din comuna Măgura a fost scena unui duel mai puțin obișnuit: doi bicicliști s-au ciocnit frontal… deși mergeau în aceeași direcție.

Se pare că un bărbat de 47 de ani și un altul de 44 de ani, ambii cu o relație strânsă cu paharele, și-au încercat echilibrul pe două roți – și l-au pierdut la unison. Rezultatul? O aterizare „de manual” în podețul de beton de pe marginea drumului.

La fața locului, polițiștii au constatat că alcoolul și bicicletele nu fac casă bună: primul avea o alcoolemie de 1,23 mg/l, iar al doilea chiar 1,62 mg/l în aerul expirat. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale și au rămas sub observație.

Cercetările continuă, dar cert e că strada Dascălului a fost martora unei coliziuni mai puțin obișnuite între doi „campioni” ai pedalării… cu alcoolemie.