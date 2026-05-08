Doi bărbați, prinși în flagrant la Bacău după ce au încercat să mituiască un polițist cu 2.500 de euro pentru restituirea permisului auto

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au prins în flagrant doi bărbați, de 22 și 53 de ani, cercetați pentru cumpărare de influență.

Potrivit anchetatorilor, activitățile au fost desfășurate în baza unui denunț formulat de un polițist din cadrul IPJ Bacău. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că cei doi suspecți ar fi promis și ulterior ar fi oferit suma de 2.500 de euro polițistului, pentru ca acesta să intervină pe lângă un coleg care instrumenta un dosar penal privind o infracțiune la regimul circulației rutiere.

Conform cercetărilor, unul dintre cei doi bărbați este cercetat în acel dosar, iar mita ar fi fost oferită în scopul obținerii unei soluții favorabile și pentru restituirea permisului de conducere.

După realizarea flagrantului delict, cei doi suspecți au fost conduși la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.