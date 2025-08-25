Doi bărbați, prinși de jandarmii băcăuani după ce au furat bunuri dintr-o stație de carburanți

În noaptea de 24 august 2025, în jurul orei 02:35, o patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a depistat doi bărbați care sustrăseseră bunuri dintr-o stație de alimentare cu carburant de pe Calea Moinești.

Echipajul aflat în misiune de patrulare a observat persoanele suspecte, iar la vederea jandarmilor acestea au încercat să fugă pe strada Arcadie Septilici, sărind de pe un pod în albia râului Negel. Cei doi au fost însă imediat prinși și conduși la autospecială pentru verificări.

În urma controlului, jandarmii au descoperit că bărbații transportau două cutii voluminoase pline cu sticle de bere, bunuri sustrase din magazia stației de carburanți.

Pe numele acestora au fost întocmite actele de sesizare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, dosarul fiind înaintat organelor de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor.