La data de 03 februarie a.c. poliţiştii de investigaţii criminale au efectuat cercetări cu privire la sesizarea unui tânăr de 27 de ani, din judeţul Neamţ care ar fi fost victima unei agresiuni. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că la data de 03 februarie a.c., în timp ce se afla în incinta unui bar din Bacău, tânărul ar fi avut discuţii contradictorii cu doi bărbaţi, unul de 28 de ani şi altul de 36 de ani, ambii din localitate. Cei doi bărbaţi l-ar fi lovit pe tânăr, ulterior acesta constatând lipsa sumei de 2000 de lei.

