Dofteana: Doi tineri reținuți după ce ar fi furat un autoturism de pe marginea DN 12A

Doi tineri din comuna Dofteana au fost reținuți de polițiști, fiind acuzați că ar fi sustras un autoturism staționat în afara părții carosabile a DN 12A, pe sensul de mers Onești–Comănești.

Potrivit polițiștilor, la data de 3 martie, oamenii legii din Onești au fost sesizați cu privire la faptul că, în perioada 22 februarie – 3 martie, persoane necunoscute ar fi sustras un autoturism parcat în afara părții carosabile a DN 12A, în extravilanul localității Dofteana.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, polițiștii au stabilit că, la data de 1 martie, în jurul orei 23:00, doi tineri, de 21 și 22 de ani, ar fi spart geamul autoturismului și, folosind cheia de rezervă lăsată de proprietar sub scaun, ar fi sustras vehiculul cu scopul de a și-l însuși pe nedrept.

La data de 27 martie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Onești, la imobilele celor doi tineri din comuna Dofteana. În urma descinderilor, oamenii legii au descoperit documente întocmite în fals pentru plăcuțe de înmatriculare false, montate ulterior pe autoturism.

Autoturismul sustras a fost identificat în extravilanul comunei Dofteana.

Față de cei doi tineri a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău, cercetările continuând în cauză.