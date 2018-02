În anul 2017, activitatea poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău a avut ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale, asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene. Polițiștii au acţionat cu fermitate și responsabilitate pe raza de competenţă, pentru menținerea sub control a infracționalității, fapt pentru care la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Bacău infracționalitatea sesizată prezintă o diminuare cu 9,3%, față de anul 2016. În privința infracţionalității contra patrimoniului, s-a înregistrat o diminuare cu 9,6% a sesizărilor de această natură: în mediul urban cu 11,4%, iar în mediul rural cu 6,9%. În anul 2017 s-a acționat și pe linia prevenirii infracțiunilor de înșelăciune, mai ales a celor comise prin metoda “accidentul”, înregistrându-se o diminuare a acestui gen de fapte. Poliţiştii au depus toate eforturile pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite de săvârşirea sau de complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Activitatea de prevenire a faptelor cu violenţă, care, de cele mai multe ori, se comit pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice ori al unor stări conflictuale, a fost eficientă, iar măsurile dispuse pentru combaterea şi menţinerea sub control a acestora, şi-au atins obiectivele. Au scăzut infracţiunile de omor, lipsire de libertate şi şantaj. Infracţiunile sesizate de natură economico-financiară s-au diminuat cu 34,9%, faţă de perioada similară a anului trecut.

Pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, la nivelul județului Bacău au fost aplicate 1.230 sancțiuni contravenţionale și au fost indisponibilizate bunuri în valoare de un milioan de lei, iar valoarea bunurilor care au făcut obiectul măsurilor asiguratorii a depăşit 2,9 milioane de lei. Comparativ cu anul 2016, infracţionalitatea stradală s-a diminuat cu 9,8 % continuând trendul descendent înregistrat în ultimii 5 ani. Astfel, la finele anului ne situăm sub valorile înregistrate în perioada 2009 – 2016. Diminuarea criminalității stradale se manifestă la majoritatea structurilor de poliție subordonate. În mediul rural, s-a înregistrat o diminuare cu 6,7% a infracţionalităţii sesizate. Criminalitatea sesizată contra persoanei a scăzut cu 8,1% faţă de anul precedent, iar cea contra patrimoniului a scăzut cu 6,9%. Pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, în urma activităților desfășurate au fost confiscate 181 de arme, 1910 elemente de muniţie, 774 kg articole pirotehnice și 20 kg produse de protecție a plantelor. În domeniul silvic au fost organizate acțiuni, în urma cărora au fost aplicate 683 de sancţiuni contravenţionale şi au fost descoperite 333 de infracţiuni, din care 308 dosare penale au fost întocmite pentru infracţiuni descoperite în flagrant.

Concomitent cu aplicarea sancțiunilor principale, s-a dispus confiscarea a peste 2.300 m.c. material lemnos. Pentru siguranța comunității, polițiștii de ordine publică au participat la 1.085 acțiuni preventive, au executat 3.384 controale directe, au intervenit la 16.023 solicitări la apelurile 112, iar cu ocazia acţiunilor desfăşurate poliţiştii au constatat 2.122 de infracţiuni, din care 1870 în flagrant. Principalele misiuni desfășurate în cooperare cu unitățile teritoriale M.A.I. din județul Bacău, în domeniul ordinii și siguranței publice, au fost cele prilejuite de sărbătorile religioase, manifestările comemorative, cultural-artistice, sezonul estival și sezonul rece, vizitele oficiale ale unor demnitari români și străini.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au îndeplinit cu succes peste 580 de misiuni de menținere a ordinii publice. Activitatea pe linie de urmărire desfăşurată în perioada analizată a avut rezultate preponderent pozitive, în condițiile în care volumul de muncă a crescut considerabil, acest lucru și datorită modificărilor legislative de natură penală. În cursul anului 2017, polițiștii de investigații criminale au desfășurat activități specifice și au identificat 156 de persoane, din care 78 de persoane urmărite internaţional, punând în executare 47 de mandate europene de arestare, sub coordonarea și controlul procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Pentru prevenirea şi combaterea producerii evenimentelor rutiere pe arterele deschise circulaţiei publice, precum și pentru combaterea faptelor de natură antisocială care se comit în apropierea drumului public, au fost organizate și executate 954 de acţiuni preventive și 80 alte misiuni. Poliţiştii au aplicat 54.030 sancţiuni, au reţinut 5332 permise şi au restras 1841 certificate de înmatriculare. Pe linia accesării fondurilor europene, dar și în contextul activității de cooperare internațională, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost inițiată implementarea proiectului "Cooperare transnațională între autorități de aplicare a legii pentru întărire activității de prevenire și luptă împotriva fraudei cu fonduri europene acordate în domeniul agriculturii", proiect ce se desfășoară în perioada decembrie 2016 – februarie 2018, în parteneriat cu polițiile din Bulgaria, Polonia și Republica Moldova. Acţiunile viitoare ale poliţiştilor vor viza în îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc oferit cetăţenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranţa stradală şi rutieră. Rămâne, de asemenea, o prioritate asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă şi destructurarea grupărilor infracţionale. Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău va continua desfăşurarea activităţilor în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul judeţului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situaţiei operative.

