Doar 15 secunde?

Aș dori să semnalez o problemă care afectează siguranța pietonilor în municipiul Bacău.

Semaforul pietonal amplasat pe DN2/E85, în zona fostei Policlinici și a sediului Băncii Românești (actual Exim Bank), oferă un timp de traversare de aproximativ 15 secunde. Consider că această durată este insuficientă pentru multe categorii de persoane, în special pentru vârstnici, persoane cu mobilitate redusă, părinți care însoțesc copii mici sau cetățeni care transportă bagaje.

Având în vedere traficul intens din zonă și lățimea carosabilului, numeroși pietoni sunt surprinși în mijlocul traversării atunci când semaforul revine pe culoarea roșie. Chiar dacă traversarea poate fi finalizată în siguranță, situația creează stres și un sentiment de nesiguranță pentru cei aflați pe trecere.

Consider că autoritățile competente ar trebui să analizeze posibilitatea prelungirii duratei semaforului pentru pietoni și să verifice dacă timpul actual respectă necesitățile reale ale tuturor categoriilor de utilizatori.

Sper că această sesizare va ajunge în atenția celor responsabili și că vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea siguranței pietonale în această zonă importantă a orașului.

Cu stimă,

Un cetățean preocupat de siguranța pietonilor