Disponibilizări în administrația publică din Bacău. Numărul maxim de posturi, redus cu peste 1.800

Sute de angajați din administrația publică locală din județul Bacău ar putea fi disponibilizați în perioada următoare, după reducerea semnificativă a numărului maxim de posturi stabilite pentru unitățile administrativ-teritoriale.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a emis Ordinul nr. 57/16.03.2026 privind punerea în aplicare a prevederilor art. XL alin. (2) din OUG nr. 7/2026, act normativ care modifică și completează mai multe reglementări și introduce măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Prin acest ordin a fost stabilit noul număr maxim de posturi pentru cele 94 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău.

Potrivit datelor comunicate de Instituția Prefectului, numărul maxim de posturi la nivelul administrațiilor locale din județ a scăzut de la 4.896, cât era stabilit pentru anul 2025 conform OUG nr. 63/2010, la 3.090 de posturi. Reducerea a fost realizată prin aplicarea succesivă a diminuării de 10% prevăzută de Legea nr. 296/2023, urmată de o reducere suplimentară de 30% stabilită prin OUG nr. 7/2026.

La numărul maxim de 3.090 de posturi se adaugă însă posturile aferente unor servicii specifice, respectiv cele din cadrul serviciilor de evidență a persoanelor, poliției locale, structurilor pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, personalul pentru deservirea autobuzelor sau microbuzelor școlare, precum și posturile aferente activităților post-implementare ale proiectelor cu finanțare externă.

Ordinul prefectului a fost transmis luni, 16 martie, prin e-mail, tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ. Ulterior, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate de la ora 14:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, prefectul Andreea Negru, alături de subprefecții Valentin Ivancea și Olimpiu-Adrian Tulpan, a discutat cu reprezentanții administrațiilor locale despre modul de aplicare a noilor prevederi legale.

Conform art. XL alin. (3) din OUG nr. 7/2026, autoritățile administrației publice locale au un termen de 30 de zile de la comunicarea numărului maxim de posturi pentru a adopta hotărârile consiliilor locale, respectiv ale Consiliului Județean, privind reorganizarea și aplicarea noilor limite de personal stabilite de Instituția Prefectului.

Deciziile adoptate vor fi comunicate ulterior și Direcției Județene a Finanțelor Publice / Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Reorganizarea ar putea duce la disponibilizări semnificative în administrația locală, în condițiile în care numărul total de posturi a fost redus cu peste 1.800 față de nivelul stabilit pentru anul trecut.