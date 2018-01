Companiile care decid să presteze servicii de interes public trebuie să-i respecte pe toți cetățenii, indiferent de zona în care aceștia domiciliază. Aceasta e normalitatea, realitatea, însă, arată altfel. Serviciile publice din localitățile îndepărtate sunt de calitate mai slabă decât cele din orașe și municipii. În satele de la marginea județului, internetul nu are aceeași viteză și nu funcționează constant. Sistemele de telefonie, alimentare cu energie electrică sau apă sunt adesea afectate de starea vremii: ba a plouat prea mult, ba e secetă, ba a bătut vântul. Și între cartierele periferice și centrul Bacăului există diferențe. În Șerbănești, de exemplu, mult mai des „cade” curentul și internetul decât în zonele rezidențiale din vecinătatea instituțiilor administrative. O companie care prestează servicii publice ar trebui să fie preocupată, în afară de profit, care e obiectivul numărul unu, de reputația sa și de satisfacerea clienților, indiferent unde locuiesc aceștia. Dacă nu se întâmplă așa e din cauză că, unele firme dețin monopolul în domeniu. Sau l-au deținut și nu s-au adaptat încă ideii că au apărut și alți furnizori. Din decembrie, oficiul poștal din Șerbănești are lacătul pe ușă. A fost desființat sau mutat, nu știu exact. Credeam că sunt probleme doar cu poștașul, dar, iată, lucrurile stau mult mai rău. Bunicuța care vrea să trimită nepoților niște șuncă, un borcan cu murături sau cărțile uitate acasă trebuie să care coletul până în centrul Bacăului. La fel, dacă i s-a trimis un colet, o revistă, o somație și nu se afla acasă. Locuitori puțini, profit mic. Mai bine deloc, și-a zis Poșta Română. Orice furnizor obține mai mult decât cheltuiește în aglomerările urbane. Invers, în cele periferice, cu puțini clienți. Astfel, situația se echilibrează, fiind mulțumite ambele părți, și furnizorul, și cetățenii. Numindu-se servicii publice, ar trebui să-i servească la fel de bine pe toți membrii comunității. Întrebarea este ce fac autoritățile care ar trebui să le monitorizeze. 0 SHARES Share Tweet

