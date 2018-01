La finele anului trecut, în Iran, au fost organizate niște demonstrații care, pe modelul „Primăverii Arabe”, au pornit ca proteste față de problemele economice și s-au transformat în proteste contra regimului. Doar naivii își pot imagina că aceste proteste nu au fost organizate din afara țării. Desfășurarea ulterioară a evenimentelor avea să confirme acest lucru. SUA au adus problema în fața Consiliului de Securitate, «îngrijorate» de situație, după ce de mai bine de câteva luni încearcau să submineze acordul încheiat sub administrația Obama, prin care Teheranul se angaja să renunțe la programul nuclear. Ceea ce este cu adevărat interesant în toată afacerea protestelor este modul în care media occidentală a relatat evenimentele din Iran. Și asta pentru că modul de relatare seamănă extrem de mult cu modul în care s-a relatat despre conflictul din Siria sau despre alte evenimente în care Occidentul avea interese majore. Astfel, site-uri de știri și ziare, între care Fox News, Scientific American, Vox, Salon, National Interest sau Axios, au ilustrat protestele din Iran cu imagini de la mitingurile de susținere a protestelor, mitinguri desfășurate în afara granițelor Iranului. Altele, cum ar fi Washington Post au publicat fotografii ale mitingurilor de susținere, dar nu au precizat un element important: faptul că organizatorul acestor mitinguri ce au avut loc în Franța, Anglia sau SUA este o organizație aflată până nu de mult pe lista grupurilor teroriste. Mojahedin-e Khalq (MEK) – Mujahedinii poporului – este un grup extrem de controversat, care este bănuit că ar fi organizat numeroase atacuri cu bombă atât în Iran cât și în afara țării și care ar fi fost folosit ca intermediar de serviciile secrete occidentale pentru a submina programul nuclear iranian prin uciderea oamenilor de știință. MEK are o foarte mică simpatie în Iran după ce a luptat de partea Irakului în războiul dintre cele două țări din anii ’80. Dincolo de media oficială, însă, a existat o adevărată avalanșă de fake-news, propagate pe rețelele sociale. Rețeta e cea clasică, folosită și pe la noi: s-au luat fotografii și videoclipuri de la evenimente petrecute în trecut în alte țări și s-au publicat ca fiind proaspăt înregistrate în Iran. Restul a fost făcut de utilizatori, care au căzut în capcană. Astfel, un clip cu o mulțime imensă de manifestanți care se deplasează pe o șosea a fost publicat sub titlul de «300.000 de oameni mărșăluiesc pentru democrație în Iran». Clipul fusese înregistrat în 2011, în Bahrain. Un alt clip, care conform celui care l-a postat ar fi înfățișat membri ai echipelor de securitate iraniene jefuind un magazin, a fost identificat ca fiind înregistrat în Mexic. Exemplele sunt nenumărate și singura întrebare este dacă fake-news-urile au fost create de serviciile secrete sau de utilizatorii cu prea mult timp liber? Sau și de unii și de alții… 1 SHARES Share Tweet

