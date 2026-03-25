Din Mănăstirea Cașin pe scena europeană: Ionela Zota, finalistă la Miss Regina d’Europa

În liniștita comună Mănăstirea Cașin, unde oamenii se cunosc între ei și veștile circulă repede, numele Ionelei Zota a devenit în ultimele zile motiv de mândrie. Tânăra originară din această comunitate va urca pe scena unui concurs internațional de frumusețe, după ce s-a calificat în finala Miss Regina d’Europa.

Ionela va reprezenta Elveția în categoria OVER a competiției, iar marea finală va avea loc chiar în România, în perioada 30 aprilie – 3 mai 2026.

Un drum care trece granițele

Pentru Ionela Zota, participarea în finala europeană este mai mult decât o apariție pe podium. Este rezultatul unui drum construit între două lumi: cea a rădăcinilor din România și cea a vieții construite în Elveția.

Deși va purta în concurs culorile Elveției, Ionela spune că originile din Mănăstirea Cașin rămân o parte importantă din identitatea sa. Comunitatea din care provine îi urmărește parcursul cu emoție și îi transmite mesaje de încurajare înaintea finalei.

O competiție cu miză europeană

Concursul Miss Regina d’Europa reunește concurente din mai multe țări europene și pune accent nu doar pe frumusețe, ci și pe eleganță, personalitate și capacitatea de a reprezenta valorile culturale ale fiecărei participante.

Categoria OVER, în care concurează Ionela Zota, este dedicată femeilor care îmbină experiența de viață cu rafinamentul și încrederea în sine.

Finala din acest an va aduce în România participante din numeroase țări, transformând competiția într-un eveniment internațional care celebrează diversitatea și eleganța feminină.

Susținere din partea comunității

În Mănăstirea Cașin, vestea calificării Ionelei a fost primită cu entuziasm. Pentru o comunitate mică, fiecare reușită a unui localnic devine o poveste colectivă.

Mesajele de susținere au început să apară rapid în mediul online, iar cei care o cunosc spun că Ionela a rămas mereu apropiată de locurile natale, chiar dacă viața a dus-o în altă țară.

Un exemplu pentru tinerii din comunități mici

Povestea Ionelei Zota arată că visurile pot începe într-un sat liniștit și pot ajunge pe o scenă internațională. Pentru mulți tineri din comunități mici, parcursul ei devine o dovadă că ambiția și perseverența pot deschide drumuri neașteptate.

În câteva săptămâni, Ionela va păși pe scena finalei europene. Iar odată cu ea, simbolic, vor urca pe podium și speranțele și mândria unei comunități care îi este alături.

Pentru oamenii din Mănăstirea Cașin, finala nu este doar un concurs de frumusețe. Este povestea unei fete din sat care a ajuns să reprezinte o țară și să ducă mai departe, oriunde merge, amintirea locului de unde a plecat. 👑