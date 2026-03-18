Digitalizarea în România: cetățenii sunt sfătuiți să ceară și adeverință când își fac buletin, ca să poata demonstra unde locuiesc

Direcția de Evidență a Persoanelor Bacău a transmis o serie de clarificări menite să eficientizeze activitatea instituției și să reducă numărul deplasărilor necesare pentru cetățeni în procesul de eliberare sau reînnoire a actelor de identitate.

Reprezentanții instituției atrag atenția că, pe noul format al cărții electronice de identitate, nu mai este înscrisă adresa de domiciliu. În acest context, cetățenii sunt sfătuiți ca, odată cu depunerea cererii pentru eliberarea sau reînnoirea documentului, să solicite și o adeverință care să ateste adresa de domiciliu.

Această adeverință poate fi ridicată simultan cu noua carte de identitate și poate fi utilizată ulterior în relația cu alte instituții care solicită dovada domiciliului.

Totodată, începând cu luna septembrie 2025, Ministerul Afacerilor Interne a lansat aplicația mobilă RO CEI READER, care permite citirea datelor stocate pe cipul cărții electronice de identitate, inclusiv a adresei de domiciliu.

Cetățenii care dețin cont pe platformele Ghișeul.ro sau Hub servicii MAI pot descărca individual dovada domiciliului în format electronic. Documentul este emis rapid, semnat electronic și are o valabilitate de șase luni.

În ceea ce privește programările, acestea pentru cartea electronică de identitate se realizează online, prin portalul Hub servicii MAI. Pentru eliberarea cărților de identitate simple sau provizorii, precum și pentru stabilirea reședinței, cererile pot fi depuse în baza bonurilor de ordine eliberate zilnic la sediul instituției.

Informații complete privind documentele necesare, termenele de eliberare și alte anunțuri sunt disponibile pe platforma oficială a municipalității Bacău.