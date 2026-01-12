Digitalizarea care există doar pe hârtie

Am citit cu surprindere că Primăria a decis să atribuie „din burtă” norma Euro pentru autoturismele pentru care nu avea date, iar în urma acestei decizii mulți cetățeni s-au trezit cu sume mult mai mari de plată.

Acum, pentru a se face corecturile necesare, oamenii sunt puși pe drumuri și trebuie să trimită sau să depună documente la Primărie, ca să demonstreze ceea ce statul ar fi trebuit să știe deja.

Și mă întreb, pe bună dreptate: de ce Primăria nu are acces direct la baza de date a Direcției de Înmatriculări Auto? Informațiile despre norma de poluare există, sunt oficiale și sunt deja în posesia unei instituții a statului român. De ce trebuie cetățeanul să fie curier între instituții?

Unde este, în acest caz, digitalizarea despre care ni se vorbește atât de des? Unde este cooperarea între instituții și respectul față de timpul și banii contribuabilului?

Mi se pare nedrept ca, din lipsă de organizare sau comunicare între autorități, cetățenii să fie penalizați, iar apoi tot ei să fie obligați să repare greșelile administrației.

Poate că ar fi momentul ca digitalizarea să însemne mai mult decât comunicate și promisiuni, și să se vadă concret în viața de zi cu zi a oamenilor.

Cu stimă,

Un cititor