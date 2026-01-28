Diferențe neclarificate privind plata abonamentelor de parcare în Bacău

Am observat recent că Primăria Bacău se laudă public cu scăderea prețului abonamentului anual pentru parcări, prezentând această măsură drept un beneficiu clar pentru cetățeni.

Totuși, cred că ar merita analizat și semnalat un aspect mai puțin clar, legat de parcările din zona 1 și zona 2. Mai exact, există diferențe între cele două aplicații prin care se poate achita online parcarea. În aplicația TPARK, costurile sunt mai ridicate, iar opțiunea de 1.200 de lei pentru parcare pe un an, cu posibilitatea de a parca oriunde, nu apare deloc.

Această discrepanță ridică semne de întrebare legate de transparență și de modul real în care cetățenii pot beneficia de „reducerea” anunțată oficial. Consider că ar fi util ca acest subiect să fie adus în atenția publicului, pentru o informare corectă și completă.

Vă mulțumesc și sper ca veți considera relevant acest aspect pentru o eventuală abordare editorială.

Cu stimă,

Lucian