Diabet360 – Educație pentru Sănătate revine în Bacău

Conferința Regională de Diabet – Ediția a II-a | 20–22 noiembrie 2025 | Hotel Fiald

După o primă ediție de succes în 2024, Conferința Regională Diabet360 – Educație pentru Sănătate revine la Bacău între 20 și 22 noiembrie 2025, la Hotel Fiald.

Evenimentul va reuni peste 100 de lectori și peste 400 de participanți din întreaga țară, devenind deja un reper regional în educația medicală multidisciplinară.

Conferința este organizată de Asociația În Căutarea Echilibrului, Centrul de Diabet Minimed Bacău, Asociația pentru Consiliere și Educație în Sănătate (ACES) și Centrul Medical Consultmed, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Bacău, Colegiul Farmaciștilor Bacău, Colegiul Dieteticienilor din România și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali – Filiala Bacău.

Evenimentul aduce împreună specialiști din toate domeniile medicinei pentru a consolida colaborarea interdisciplinară și a răspunde provocărilor actuale și viitoare ale diabetului, obezității și complicațiilor asociate.

Programul ediției 2025 va include sesiuni dedicate diabetologiei, nutriției, cardiologiei, nefrologiei, pneumologiei, endocrinologiei, precum și comunicării și educației pentru sănătate.

Conferința este creditată de Colegiul Medicilor, Colegiul Dieteticienilor din România, Colegiul Farmaciștilor și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

👉 Participarea este gratuită, iar înscrierile se pot face online pe www.diabet360.ro.

Un gând de la organizatori

„După succesul primei ediții a Conferinței Regionale Diabet360 Educație pentru Sănătate, desfășurate la Bacău în noiembrie 2024, revenim cu aceeași energie, dedicare și dorință de a construi punți între profesioniști și comunitate.

A fost un eveniment realizat de oameni, cu oameni și pentru oameni, iar această filozofie ne ghidează și în continuare.

Noua ediție Diabet360 va avea loc între 20 și 22 noiembrie 2025, la Bacău, Hotel Fiald, și va aduce din nou împreună medici, dieteticieni, asistenți medicali, psihologi, pacienți și organizații din regiunea Moldovei – într-un efort comun de a consolida educația medicală și prevenția.

Scopul nostru rămâne același: să oferim educație medicală continuă, de calitate, și să promovăm colaborarea între specialiști pentru un tratament eficient, centrat pe pacient.

Prin Diabet360, credem în forța echipei multidisciplinare și în puterea comunicării autentice.

Credem că, împreună, putem transforma educația în acțiune, iar acțiunea în rezultate – pentru sănătatea oamenilor din comunitatea noastră.

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi la prima ediție și vă așteptăm, cu aceeași deschidere și entuziasm, la Conferința Regională Diabet360 – Educație pentru Sănătate, ediția 2025, un eveniment dedicat colaborării, inspirației și evoluției.”

📅 20–22 noiembrie 2025 | Bacău, Hotel Fiald

🌐 www.diabet360.ro

🩵 Eveniment dedicat și persoanelor cu diabet

În preambulul conferinței, pe 14 noiembrie 2025, de Ziua Mondială a Diabetului, va avea loc Sesiunea pentru Pacienți, un eveniment gratuit organizat la Hotel Fiald, începând cu ora 14:00.

Vor participa medici specialiști din multiple domenii – diabetologie, gastroenterologie, dermatologie, reumatologie, neurologie, cardiologie – alături de nutriționiști și asistenți medicali.

Sesiunea este gândită ca un dialog deschis, cu informații utile, recomandări practice și premii surpriză pentru participanți.