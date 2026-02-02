Dezbatere despre nonviolență în școală, la Palatul Copiilor Bacău

Joi, 29 ianuarie, în ajunul Zilei Internaționale pentru Nonviolență în școală, sala de Teatru a Palatului Copiilor Bacău a găzduit cea de-a doua sesiune de informare din cadrul proiectului educațional ”Împreună pentru siguranța tinerilor”, un parteneriat între Palatul Copiilor Bacău, Poliția Română – IPJ Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, pentru promovarea unui comportament responsabil și a unei atitudini civice pozitive în rândul copiilor și tinerilor.

Inspectorul principal Măriuca Amariei (șefa Biroului Siguranță Școlară, din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău) și profesorul antrenor Dorin Mihail Cruceanu, directorul Palatului Copiilor Bacău, au promovat comportamentele sănătoase pe care copiii trebuie să le aibă în mediul școlar, social și familial, vorbind atât despre beneficiile atitudinilor pozitive, dar și despre consecințele legale, umane, ale comportamentelor negative, agresive, punându-se accent pe încredere, empatie și pe performanță educațională, sportivă.

”În școlile din întreaga lume, ziua aceasta este marcată cu un mesaj foarte sincer, acela că într-o școală e nevoie de încredere, e nevoie de comunicare, e nevoie de dialog, pentru ca voi să puteți să vă puteți dezvolta armonios și să ajungeți niște adulți desăvârșiți. Și, evident, o școală sigură înseamnă și lipsa violenței. Îmi doresc ca această activitate, inițiată de Palatul Copiilor Bacău, să fie un dialog între noi, îmi doresc să învățăm cum să evităm conflictele, îmi doresc să plecați de aici încrezători și cu promisiunea că veți ști să respectați regulile, că veți ști să vă respectați colegii și că ați înțeles și care sunt prevederile legale în astfel de situații”, s-a adresat elevilor Palatului Copiilor Bacău inspectorul principal Măriuca Amariei.

A fost o întâlnire interactivă, cu un dialog activ între invitați și public, o atmosferă în care copiii s-au simțit în siguranță să adreseze întrebări în legătură cu situațiile trăite în mediul școlar, primind din partea specialiștilor soluții și recomandări. De asemenea, s-a vorbit de rolul esențial pe care și familia, alături de școală și autorități, îl are în diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar.

”Inițierea acestui proiect a survenit în urma numărului mare de cazuri de bullying din mediul școlar preuniversitar, un fenomen ce ia amploare, din păcate, în România.

Noi, Palatatul Copiilor Bacău, prin cadrele didactice pe care le avem, nu putem sta indiferenți în fața acestui fenomen negativ. Prin misiunea noastră de ”educatori”, avem obligația să îndrumăm copiii cu care lucrăm înspre comportamente sănătoase în societate, să vedem mai departe, chiar, de rolul de profesori, să fim și părinți, în unele cazuri.

O soluție în diminuarea fenomentului de bullying este, în opinia mea, informarea permanentă a fiecărei generații de elevi în vederea conștientizării gravității avestor vicii și fenomene, și diminuarea lor, prin educație, prin descoperirea frumuseții sportului și a altor hobby-uri și a altor activități extrașcolare, care îi vor îndeparta de la dorința de apartenență la ”grupul ăla șmecher”, care este întotdeauna o capcană”, a declarat prof. antrenor Dorin Mihail Cruceanu, director al Palatului Copiilor Bacău, cu privire la inițierea proiectului ”Împreună pentru siguranța tinerilor”:

Prof. Eugen Diac, coordonatorul Cercului de Educație rutieră din cadrul Palatului Copiilor Bacău, a întregit activitatea cu informații despre comportamente sănătoase în traficul rutier, care să protejeze copiii de accidente și de situații ce pot escalada în agresiune.

Parteneri media ai evenimentului au fost DCTV Bacău și Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău.

Foto credits: Mara – Ioana Lazăr, elevă la Cercul de Jurnalism al palatului Copiilor Bacău – grupa de performanță

Laura Huiban