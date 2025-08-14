Deținutul evadat dintr-o ambulanță ANP a fost prins pe un câmp, lângă Bacău

Bărbatul de 58 de ani, care la data de 13 august a.c., în jurul orei 17:50, a evadat dintr-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor – Botoșani, aflată în tranzit către Penitenciarul Jilava, a fost depistat de echipele de căutare.

Acesta sărise din mers, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, și fugise într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

În cursul zilei de astăzi, forțele de ordine formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și personal din sistemul penitenciar l-au găsit ascuns în vegetația de pe un câmp de la marginea municipiului. Bărbatul a fost imobilizat imediat și a fost preluat în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate de către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.

Autoritățile adresează mulțumiri partenerilor instituționali și reprezentanților mass-media pentru implicarea și sprijinul acordat în vederea depistării persoanei în cauză.